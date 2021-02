Jedan iz HDZ-a, drugi iz SDP-a. Njihove političke borbe u Zagrebačkoj gradskoj skupštini u drugoj polovici 90-ih bile su legendarne.

Iako su svojedobno bili politički suparnici, Zlatko Canjuga je za Milana Bandića kazao kako je bio neupitna veličina. ''Bili smo veliki suparnici u Skupštini Grada Zagreba i kao što vidite, nikada poslije HDZ nije uspjela pobijediti u Zagrebu, što svjedoči o snazi i veličini Milana Bandića'', kazao je Zlatko Canjuga.

Njihove su svađe u Skupštini bile legendarne. ''Sjećam se toga razdoblja. Završilo je tako da je gospodin Bandić 2000. godine pobijedio. To vrijeme me zaista podsjeća da je to bila jedna iskrena politička arena u kojoj smo se nadmetali, ali nikada nismo bili ti koji ne znaju sjesti i razgovarati'', kazao je Zlatko Canjuga. Kazao je kako je Bandić bio osoba s kojom je bio politički suparnik, ali da se ipak s njim moglo razgovarati i dogovoriti.

Nedvojbeno je bio politički talent. ''Kad smo se nadmetali i suprotno mislili, ono što me fasciniralo kod tog čovjeka je ta energija, želja'', prisjetio se Canjuga i dodao kako je Bandić bio na svakoj vatrogasnoj zabavi i skupu lokalnih zajednica.

''Dok smo mi mislili da to sve skupa možda nije potrebno, on je pokazao enormnu energiju i talent da okupi te ljude, da im da nekakav značaj samim time što je ili došao ili pomogao kao gradonačelnik'', istaknuo je Canjuga.

Zlatko Canjuga je kazao kako će Milan Bandić ostati zabilježen u povijesti. ''Aposlutno je povijesno obilježio razvoj grada Zagreba. Zasigurno će biti jedna od osoba koja će uvijek u povijesti Zagreba imati svoju ulogu'', rekao je Canjuga i to povezao s time da je izabran šest puta te da je 21 godinu bio gradonačelnik. ''Ne možemo u politici uvijek očekivati da te svi podrže, ali su građani davali svoje povjerenje Milanu Bandiću'', rekao je Canjuga.

Neporaženi gradonačelnik

Iako se Bandića povezivalo s brojnim aferama, Canjuga je rekao kako je nedvojbeno je da u politici dolazi do ''hoćeš-nećeš situacija koje su na prijelomu i koje mogu biti i pozitivno i negativno ocijenjene''.

Otišao je kao neporaženi gradonačelnik. ''Mislim da je Bandić, a teško je čitati tuđe misli, želio još jedan mandat. Pokazati da građani grada Zagreba vjeruju u njega'', istaknuo je Canjuga.

