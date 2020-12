Većina je barem jednom prošla kroz Karlovac, a mnogi se ondje i zaustave! Dive se karlovačkim kupalištima, ljepoti njegove četiri rijeke.

Grad u parku, kako ga zovu, deveti je u Hrvatskoj. Broji nešto više od 55 tisuća stanovnika i upravlja proračunom većim od 355 milijuna kuna. Posao nemaju 1372 osobe. Oni koji rade, spremni su vam prodati maglu - ali doslovno!

Priroda je htjela da se Kupa, Korana, Mrežnica i Dobra sretnu baš u Karlovcu. "Sve je dostupno. Blizu je centar Hrvatske. U principu, lagodniji život. Sporiji"- tako Duško opisuje život u Karlovcu.

"Ja sam uvijek znao reći da je za djecu i penzionere - Bogom dan grad", smatra Nikola. Imaju floru i faunu. Kupališta i slapove u zelenoj oazi i vode u izobilju.

Bojan Dimitrievski iz Kluba za podvodne aktivnosti ističe kako ipak nemaju bazen."Pitaju me kao - Karlovac nema bazen? Pa nema, pa se čudimo. I onda su priče iz godine u godinu. Obećanja nekakva. A ništa, držimo fige da će valjda netko i održat to obećanje", kaže Bojan. Obećanja su pala u vodu, pa se, kad im temperatura rijeka to ne dopušta - obučavaju u gostima.

"Idemo na bazene u Sisak, Slavonski Brod, Zagreb. Baš nam fali tu... Mislim da bi svima bilo od koristi - djeci, starijim ljudima", napominje Bojan.

"Jedan bazen kvalitetni, olimpijski bi sigurno donio nekakve benefite ovom gradu. Tu bi se otvorile neke nove udruge, kojima je to glavna domena - plivački ili vaterpolo klubovi ili klubovi skokova u vodu", napominje Nikica Spudić, dopročelnik HGSS-a Karlovac.

Poplave u županiji

Plivala su, ne tako davno, i brojna karlovačka naselja. A s vodostajem rasli zečji nasipi i box barijere. Od vodenih bujica branili Logorište - čak 4 puta!

Enriko Božić iz Logorišta napominje kako nisu ništa dobili za poplave i poplavljene kuće. "Nije proglašena elementarna nepogoda i nikakva pomoć se nije dobila", kaže. Ipak, dočekali su gradnju nasipa, koji bi ih trebali zaštititi od vodenih nevolja. Strojevi će i na sve kritične točke. Računa se na europski novac. Radovi na gradilištima teški su gotovo 50 milijuna kuna. Dovršetak radova predviđen je za listopad iduće godine. Imaju potrebu i za tzv. obrambenim linijama u Karlovcu.

Karlovac ima i slatkovodni akvarij- Aquatiku.

"36 milijuna kuna uloženo je u izgradnju ovog akvarija kako bi se potaknuo razvoj turizma. Posjetitelji dolaze, turizam se razvija. Radimo sa svim fakultetima i institutima koji se bave biološkom raznolikošću", kaže ravnateljica Aquatike Margarita Maruškić-Kulaš.

Različitim potezima gradska vlast popravlja i demografsku sliku. Za svako novorođeno dijete daju 1500 kuna. Više od 680 kuna - roditelji ne plaćaju za vrtić, pa i za troje djece. Buždetom od oko 355 milijuna kuna subvencionira se prijevoz osnovnoškolaca i učenika srednjih škola. Stipendije. Niz programa u obrazovanju.



Karlovačka mladost trenira i na nogometnim travnjacima. Kraljevsku stazu za kraljicu sporta - financirala je država.

"Lijepo je imati Centar za mlade, kulturna događanja, koncerte, dane piva, međutim, od toga se ne živi. Mladima treba osigurati stanovanje, egzistenciju. Kad završe srednju školu, odlaze u Zagreb i većina i ostaje tamo, imaju veće mogućnosti", napominje voditeljica Centra za mlade Aleksandra Podribarac.

Magla u teglicama

Karlovac ima i HS Produkt, iznimno uspješnu tvornicu oružja.

Karlovačani su pak nekad imali i kino koje je zatvoreno, no nakon više od dva desetljeća veliko filmsko platno mogao bi oživjeti - europski novac. "U ljeto, 2023. najkasnije! Želimo zgradu staviti u funkciju, ne samo za kinoprojekcije", obećava Marijana Tomičić, pročelnica upravnog odjela za razvoj grada i EU fondove.

I za napuštenu vojarnu imaju viziju. "Europski zeleni kvart s novim suvremenim zgradama, svim mogućim energetskim uštedama, bazenom na geotermalnu energiju, kongresnim centrom, vrtićem, školom, dućanima...", kaže Tomičić.

Fasade ne zaostaju s energetskom obnovom, ali središte čezne za novim ruhom. Ukopana je stara gradska jezgra. Diče se ovdje titulom - grada parkova i šetnica. Karlovčani su najbolji promotori svoga grada. Pa i u disciplini, koju često vežu uz političare.

Morana Rožman, vlasnica suvenirnice kaže: "Prodajemo maglu uspješno, već dvije godine". I doista maglu prodaju u teglici. Magloviti dani, ali i godina na izmaku odvukli su turiste. Ispraznili ulice. Sve okrenuli naopačke! Unatoč svemu, Karlovčani još drže glavu iznad vode.

Regionalni centar

U Karlovcu uskoro niče Regionalni centar kompetentnosti. Nalazit će se na području bivše Oružane vojarne. Za tri godine tamo će biti najmoderniji strojevi i uređaji, a sve se financira EU novcem. Radovi na ovom centru počinju već na proljeće. Povučeno je 40 milijuna kuna. Ivan Janković, ravnatelj Tehničke škole objašnjava o čemu se radi.

"Tehnička škola Karlovac je jedna strukovna škola, no jedina je škola u RH koja ima strojarstvo i elektrotehniku. Centar je četvrti prostor koji Tehnička škola dobiva na raspolaganje. Samo ovaj instrukturni dio vrijedi 45 milijuna kuna, a ukupna vrijednost je 105 milijuna kuna i planirano je opremanje jednog dijela strojevima i uređajima. Ovdje će se obrazovati i odrasle osobe.

Polaznici za cjeloživotno učenje. Taj dio projekta vrijedan je 60 milijuna kuna. Važna je cijela jedna vertikala. Tu je i suradnja s ERASMUS programima. Što će tiče deficitarnih zanimanja i sada djecu školujemo za deficitarna zanimanja", pojasnio je ravnatelj Tehničke škole.

