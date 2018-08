U domu umirovljenika u Dubrovniku ratuju sa stjenicama - nemetnicima koji se hrane krvlju i stvaraju veliku neugodu. To traje godinama, a nadležni smatraju kako se sa stjenicama može živjeti.

''Domus Christi'', mirna oaza unutar zidina, dubrovački dom umirovljenika koji skrbi o 85 korisnika. Dio njih muči se sa stjenicama u sobama.

O dugogodišnjem problemu progovorila je djelatnica doma i iznijela niz optužbi na račun Uprave doma, Županije, Zavoda za javno zdravstvo.

''Stjenice se već 6 godina tamo nalaze, nije se ništa puno učinilo u tih 6 godina, zadnju godinu se negdje o 10 puta prašilo, ali nije se ništa postiglo. Ja sam noćas radila, dežurala sam noćas i danas idem na bolovanje'', kaže Mirjana Raguž, zaposlenica doma ''Domus Christi'' Na pitanje ''kakva je situacija sinoć bila?'', Mirjana objašnjava kako su je ''pojele i noćas, izgrižena sam i noćas.''

Stjenice su puzeći insekti koji se hrane krvlju ljudi tijekom sna, mogu stvoriti plikove nakon ugriza, ali i uzrokuju stres i nervozu. U domu umirovljenika tek je nekolicina raspoložena za razgovor, ne žale se previše.

''Imam, ali ne tako puno jer se ja s njima borim, koju ja vidim ta ne preževi, ima sitnih, ima većih, u kojoj bude krvi, koja me ugrizla, koja je crna u toj nema. Dolazila je sanitarna, špricala, ali od toga nema ništa'', kaže Marija, jedna od korisnica doma.

Ravnateljica poručuje kako je sve pod kontrolom, ali problem stjenica riješit će tek nakon cjelokupne obnove doma - jer one se nalaze u starim drvenim podovima i stropovima.

''Stjenice je teško uništiti, mi radimo dezinsekciju redovno, ali to je do podne, korisnici se nakon podne vraćaju u sobe, jer ne želi nitko iz svoje sobe. Međutim, to toliko koliko se priča da je, to nije istina, to je prenapuhano'', kaže Mirjana Vujnović, ravnateljica doma ''Domus Christi''.

Iz Zavoda za javno zdravstvo u ponedjeljak nije bilo izjava. Gradonačelnik Dubrovnika tvrdi - nije ni znao za problem, a iz Županije koja je nadležna kažu kako to nije ništa strašno.

''To nije nikakva bolest, to je neugodna situacija koja nas susreće u životu, kao što su komarci, treba ih iskorijeniti, ali se s njima isto može živjeti'', kaže Nikola Dobroslavić, župan dubrovačko neretvanski(HDZ).

Može li se? Sigurno je da nitko ne želi spavati u krevetu sa stjenicima, niti to ikako može biti normalno. Umirovljenici turističkog bisera koji su svoje gradu davno dali - zaslužili su mnogo više.