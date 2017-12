Pave Obrovac oduvijek je imao želju letjeti avionom, ali za to, kaže, nije bilo prilike. Ekipa emisije "Život priča priče" odlučila mu je ispuniti ovaj dječački san.

"Susjed i ja se već pet godina dogovaramo kako ćemo ići avionom za Dubrovnik, ali nikako da odemo", ispričao je Pave kroz smijeh u studiju emisije "Život priča priče". Na pitanje kako to da nije letio avionom, Pave je rekao da nije imao priliku, a ni potrebu. "A ne možeš samo iz dosade reći idem se ja voziti avionom", dodao je.



A kada je to rekao Pave je doznao da će se njegov san uskoro ipak ostvariti. Ekipa emisije "Život priča priče" u suradnji s Croatia Airlinesom odlučila ga je iznenaditi posebnim tretmanom. Pave je saznao da ide u avion na let života. Bit će, rečeno mu je, počasni gost.

Želja stara 65 godina napokon je ispunjena. Pavu smo poslali na putovanje života, a kako su izgledali trenuci prije polijetanja pogledajte u videu u našoj galeriji.

Prije početka leta Pave je posjetio pilota u pilotskoj kabini, a zatim je obišao cijeli avion. Na letu mu se pridružila i njegova kći kojoj je ovo također bio prvi let u životu.

