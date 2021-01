Puno razloga za slavlje nemaju poljoprivrednici s područja pogođenih potresom. I oni koji su imali sreće da im domaće životinje prežive, ostajali su bez staja, traktora i hrane za stoku. Iako pomoć do njih dolazi, zimski uvjeti neke od njih prisilili su da svoje blago daju - u bescijenje.

Na prvi pogled, u centru Petrinje sve izgleda isto, iako je prošlo već mjesec dana od kobnog potresa. Pusto je i sablasno i dalje. Do danas u 15 sati na području Banovine stiglo je 967 kontejnera i pokretnih kućica, a 180 obitelji čeka rješenja. Glavna uica u Petrinji, Vladimira Nazora, izgleda gotovo identično kao onog kobnog dana. Jedina razlika je da je na tlu manje građevinskog materijala jer se on svakodnevno miče s ulica. Zbog preko sto potresa koji su uzdrmali to područje, svaki se dan pojavi novi otpad. Statičari su procijenili kako će 2500 objekata trebati srušiti.

Od subote kreće rušenje. Država je potpisala ugovor s četiri specijalizirane tvrtke koje imaju reference, opremu i mehanizaciju. Prvo se ruše državne zgrade, a za privatne posjede bit će potrebna pismena suglasnost. Dva javna bilježnika u Petrinji su uspjela osposobiti svoje urede za građane. Također, građani se mogu prijaviti i putem aplikacije.

Ljudima koji ne žele da im se kuća sruši, nadležna inspekcija će izaći na teren i izdati im rješenje o rušenju, tako da se to neće moći izbjeći. Ovaj će se dio grada, čini se, morat zatvoriti hermetički, kako bi se rizik tijekom rušenja sveo na najmanju moguću mjeru.

Stožer će u petak najaviti svoje iduće korake, a Crveni križ će objaviti kako će raspodjeliti 45 milijuna donacija. Najvažnije je znati koliki je broj prijava, a kompletan iznos ići će obiteljima stradalima u potresu.

Pusto je i sablasno i dalje. Uskoro se kreše u rušenje objekata koji prijete svima, a najviše žiteljima ovog porušenog grada. Koliko će dugo trajati obnova, nitko ne zna.

Više ih brinu crvene naljepnice na stajama

