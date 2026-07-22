Skrivene kamere u bocama, naočalama...: Policija otkrila kako prepoznati predatore

Samo u posljednjih mjesec dana zbog iskorištavanja djece za pornografiju, Policijska uprava istarska prijavila je četiri muškarca. Svi oni su strani državljani.

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je s Alicom Rosić Jakupović, voditeljicom poslova prevencije PU istarske. Predmeti koje su zaplijenili su na prvi pogled sasvim normalni - no svaki od njih sadrži integriranu kameru.

"Na prvu se ne čini, ali na takvim predmetima nalazimo integrirane i skrivene kamere koje služe isključivo za prikriveno snimanje djece. Naravno, vide se i mehanizmi kojima se uključuje sama kamera, vrlo često takve naočale sadrže i integrirane micro SD kartice. Dakle, zaista sve su samo ne uobičajene", rekla je Rosić Jakupović.

Raskrinkavanje predatora na plažama Foto: Dnevnik Nove TV

Kaže, promijenio se i profil sumnjivaca - no jedno ove sezone imaju zajedničko.

"Kada gledamo profil, uvijek govorimo o muškarcima srednje do starije životne dobi, no zaista imamo izuzetaka gdje nam se pojavljuju i mlađe osobe, čak i nešto mlađe od 30 godina, tako da više ustvari nemamo jedan ozbiljan profil, da bi mogli reći da ne isključujemo. U PU istarskoj većinom evidentiramo strane državljane, ove godine su sva četvorica tijekom turističke sezone, u četiri događaja, bili strani državljani", objasnila je.

Raskrinkavanje predatora na plažama Foto: Dnevnik Nove TV

Pronašli su razne predmete - kemijske olovke, sunčane naočale, satove, termos boce, čak i prijenosne hladnjake Iz PU istarske istaknuli su i tko najčešće prijavljuje predatore. Brojke se previše ne mijenjaju.

Raskrinkavanje predatora na plažama Foto: Dnevnik Nove TV

"Često prvo reagiraju roditelji, koji potom, ako se nalaze u blizini spasilačke službe ili u kampu, o tome obavijeste zaštitare ili unutarnju čuvarsku službu. U PU istarskoj se svake godine evidentira oko desetak takvih kaznenih dijela tijekom trajanja turističke sezone", kazala je Rosić Jakupović.

Savjeti za roditelje

"Naš osnovni savjet je svakako da odjenete kupaće kostime vašoj djeci dok se nalazite na moru, da zaista budete oprezni. Već 15 godina na području Istre educiramo zaštitare unutarnjih čuvarskih službi i osoblje kampova na ovu tematiku. Pokazujemo im ove predmete, fotografije tih predmeta, tako da, ako se u blizini nalazi bilo tko od njih, smatrajte ih educiranima, slobodno im se obratite za pomoć", poručili su iz policije.

Predatore se najčešće prepozna po tome što se zadržavaju u blizini bazena, plićaka ili dječjih igrališta, ali nisu tamo kao pratnja djeteta. Uz to, kaže Rosić Jakupović, ističu se neobičnim radnjama.

"Vrpolje se, ponavljaju nekakve repetitivne radnje. Ako se radi o naočalama - popravljaju ih ili klikaju kemijskom olovkom. Znalo se raditi i o termos bocama i hladnjacima - prečesto ih koriste i shvatit ćete da zaista njihovo ponašanje nije uobičajeno u ambijentu u kojem se nalaze", poručila je.