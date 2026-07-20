Uhićen predator, meta su mu bila djeca na istarskoj plaži

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjim Švicarcem kojeg sumnjiči za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju.

Muškarac je u subotu 18. srpnja, oko 9:30 na plaži jednog turističkog objekta u Istri mobitelom snimao nagu djecu. Njegovo ponašanje primijetili su gosti objekta, koji su odmah alarmirali zaštitara. Zaštitar je zadržao muškarca do dolaska policije.

Policijski službenici potom su ga uhitili, a pretragom njegova mobitela pronađen je, kako navodi policija, materijal inkriminirajućeg sadržaja.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u nedjelju predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske zbog sumnje na kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju.

Iz policije ističu kako ovakvi slučajevi pokazuju da građani sve češće prepoznaju sumnjiva ponašanja i pravodobno ih prijavljuju, što omogućuje brzo postupanje i privođenje osumnjičenih.

Ujedno su uputili apel roditeljima da na plažama vode računa o sigurnosti djece, da djeca nose kupaće kostime te da svaku osobu za koju posumnjaju da neovlašteno snima djecu odmah prijave policiji pozivom na broj 192.