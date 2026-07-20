Užas na našem otoku: Ženu udario grom dok je nosila suncobran!

Ženu je tijekom grmljavinskog nevremena udario grom u kampu na otoku Krku.

"Ženu je grom udario dok je nosila suncobran. Reanimirao ju je spasilac koji se našao u blizini. Helikopterom je prebačena u Rijeku", ispričao je očevidac za 24 sata.

Iz riječkog KBC-a potvrdili su kako se žena nalazi u jedinici intenzivnog liječenja.

Sjeverni Jadran zahvatila je prijepodne grmljavina s pljuskovima, a nevrijeme s tučom protutnjalo je Cresom.

Kako izbjeći udar groma

Opasnost od ugara groma može se izbjeći prihvaćanjem određenih pravila ponašanja, a Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba objavio je savjete kako se zaštititi dok sijevaju munje i tutnje gromovi: