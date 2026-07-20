Užas na našem otoku: Ženu udario grom dok je nosila suncobran!

"Ženu je grom udario dok je nosila suncobran. Reanimirao ju je spasilac koji se našao u blizini. Helikopterom je prebačena u Rijeku", ispričao je očevidac za 24 sata.
Iz riječkog KBC-a potvrdili su kako se žena nalazi u jedinici intenzivnog liječenja.
Sjeverni Jadran zahvatila je prijepodne grmljavina s pljuskovima, a nevrijeme s tučom protutnjalo je Cresom.
Kako izbjeći udar groma
Opasnost od ugara groma može se izbjeći prihvaćanjem određenih pravila ponašanja, a Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba objavio je savjete kako se zaštititi dok sijevaju munje i tutnje gromovi:
prije odlaska u prirodu treba se informirati o vremenskim uvjetima kako bi se izbjegla oluja
promatrati nebo – tamni oblaci, sijevanje i pojačan vjetar znak su da se približava oluja
ako prijeti oluja, a nalazite se na otvorenom prostoru, plivate ili se vozite u čamcu, odmah potražiti čvrsto sklonište
ako čujete grmljavinu, znači da ste dovoljno blizu da vas udari grom
u zidanom objektu ne stajati pokraj prozora, otvorenih vrata, metalnih stupova i predmeta kao što su slavine, utičnice i električni prekidači
ne koristiti telefon i mobitel tijekom oluje
ne tuširati se, prati rublje ili posuđe
isključiti sve električne uređaje tijekom oluje
korisno je pravilo 30 + 30 – ako vidite munju i nakon 30 sekundi čujete grom, odmah potražiti sklonište i najmanje 30 minuta od posljednje munje koju vidite i zvuka groma ne izlaziti iz skloništa
svaki vodič struje koji se nalazi iznad ramena povećava opasnost od izravnog udara
nikad ne stajati u velikoj skupini ljudi, nego se raspršiti kako bi u slučaju udara grom zahvatio manje osoba
izbjegavati eksponirane točke, posebno osamljena stabla i rub šume
u šumi potražiti zakon kraj manjih stabala i grmlja
tijekom oluje izbjegavati nošenje metalnih predmeta
izbjegavati boravak u blizini strujnih vodova, stupova žičara i dalekovoda
velike spilje i udoline dobra su zaštita, ali ne i plitke jame mokrih stijena
na otvorenom prostoru izabrati najniža mjesta, škrape i doline, gdje nema vode, čučnuti i pognuti se prema naprijed stavljajući ruke oko koljena; u tom položaju smanjuje se tjelesna visina i što manjom površinom tijela dodiruje tlo
ako se osjeti pucketanje, a kosa počinje kostriješiti, možete postati meta sljedećeg groma, odmah napustiti to područje, a ako je to nemoguće, treba čučnuti, spustiti glavu i rukama pokriti uši kako bi se spriječile ozljede bubnjića.