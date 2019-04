Nakon što je više ljudi zatražilo medicinsku pomoć zbog napada psa, poznato je više detalja o samom događaju. Oglasili su se vlasnik psa i jedna žena.

''Nije točno da je moja supruga šetala psa. Pas je cijeli dan u kući, bio je na povodcu, jer smo imali majstore. Oko 16 sati majstori su završili, pas je spavao, ona je išla baciti smeće, vrata su ostala otvorena i pas je pobjegao'', ispričao je 62-godišnjak za 24 sata.

Njegov pas Otto u utorak poslijepodne na zagrebačkom Ksaveru napao je pet i ugrizao četvero ljudi. Profesorica S. K. (64) ispričala je svoj susret s Ottom.

''Hodala sam kaskadama, bila sam na trećoj etaži i vidjela vlasnicu kako sjedi na stepenicama. Uz nju je bio taj mladi pas znatno uznemiren. Znam s psima pa sam znala da mu ne smijem okretati leđa. On je hodao oko vlasnice, koja je sjedila kao zombi, crnog lica i uplakanih očiju. Bila sam na prvoj stepenici kad me pas gurnuo s obje šape. Potom me zgrabio prvo za jednu, potom za drugu ruku, no nije me ugrizao, samo zaslinio'', ispričala je.

''Znala sam da moram stajati mirno i ne raditi nikakve pokrete. Pas je tad počeo bježati, dok vlasnica uopće nije reagirala. Onda je krenula za njim i dvaput pala'', dodaje profesorica.

Pas je nakon toga napao još nekoliko ljudi, navodno čak devet, a četvero je ugrizao. Ozljede su im sanirali u Klinici za traumatologiju gdje su utvrdili da su samo lakše ozlijeđeni. Otto je trenutno u Sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu na promatranju.

Navodno je pas već napadao ljude 2018. i 2016.