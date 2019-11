Željko Stipić, predsjednik Sindikata Preporod, kaže da je ponuda Vlade oko sto milijuna kuna niža od onoga što sindikati traže, što smatra malom razlikom, s obzirom na to da se za plaće prosvjetara izdvaja oko sedam milijardi kuna.

"Ponuda premijera Plenkovića bolja je od onoga o čemu smo već pitali članstvo. Je li to dobro ili loše, oni će se izjasniti. Ne bi bilo korektno da im ja sugeriram kako da odluče, štoviše, to bi ih vrijeđalo. Oni su visokoobrazovani ljudi koji rade nadasve odgovoran posao", rekao nam je Željko Stipić, predsjednik Sindikata Preporod.

No što će se dogoditi u slučaju da većina prosvjetara odbije ponudu Vlade, ne zna ni Stipić. Osim što zna da će se nastaviti štrajk.

Već je sada jasno, a to je potvrdila i Blaženka Divjak, da će se produžiti školska godina, a praznici učenicima skratiti, no štrajk ne može trajati unedogled. Spominje se zakonska zabrana, no može li se dogoditi da se cijela godina mora ponavljati?

"Ne vjerujem da će se dogoditi baš to, ali da će se ozbiljne posljedice svega ovoga biti, to je jasno. Ne radi se samo o formalnim stvarima, jer Zakonom o odgoju i obrazovanju propisano je da učenici moraju imati 175 radnih dana. Taj se Zakon može lako promijeniti, ali mnogo je veći problem što u tom slučaju učenici neće dobiti predviđena znanja. Osim toga, reflektirat će se na njihov daljnji uspjeh u školi", kaže Stipić.

Vlada je odugovlačila

Sindikati, logično, za sve što se događa ponajprije odgovornom smatraju Vladu koja je ovaj problem nedovoljno ozbiljno shvatila. "Kad se već krenulo rješavati, išlo je najsporijim mogućim putem, odugovlačilo se sve što se može odugovlačiti. Time se naše članove dodatno motiviralo jer je došlo na razinu vrijeđanja", kaže Stipić. Dodaje da se tim odugovlačenjem pregovora i konzultacija slala poruka da ono što prosvjetari rade u školama zapravo nije važno.

Svaki dan štrajka košta. "Kada su u pitanju plaće, jedan dan štrajka je 30 milijuna kuna, plus prijevoz učenika", računa Stipić.

U slučaju da Vlada zatraži sudsku zabranu štrajka, Stipić je uvjeren da bi im to bio autogol bez obzira na odluku suda. Ako bi sud prihvatio takav zahtjev, postavilo bi se pitanje zbog čega Vlada nije odmah propitivala zakonitost štrajka i tako spriječila da on potraje više od mjesec dana. U slučaju da takav zahtjev padne na sudu, ispalo bi da je Vlada mahala praznom puškom, smatra Stipić.

Koliko je "teška" Plenkovićeva ponuda

Predsjednik Preporoda kaže da bi ponuda Vlade prosječnu prosvjetarsku plaću uvećala za oko 300 kuna, a uz raniju najavu povećanja osnovica ukupan iznos diže za približno još 400 kuna. "Razilazimo se u stotinjak milijuna kuna. Kada znamo da za naše plaće odlazi oko sedam milijardi kuna, to znači da se ne radi o velikom iznosu koji se nije mogao pronaći", kaže Stipić.

Ako već premijer ne želi uvećavati koeficijent, Stipić je očekivao da bar njegova ponuda bude financijski približna iznosu koji bi prosvjetari dobili tim uvećanjem.

"To bi bilo vrlo mudro i riješilo bi štrajk. Istina, bilo bi i tada nezadovoljnika. I ovaj ustupak, a to je da su koeficijenti zamijenjeni dodatkom, u školama se prepoznaje kao prevelik, gotovo kao poraz. Jedini način bio bi da se u iznosu nadmaši ono što se traži. Međutim, nije se išlo tim putem", zaključuje Stipić, koji je očekivao da će posljednji sastanak s premijerom iznjedriti ponudu koja će, uza sva negodovanja, ipak biti prihvatljiva najvećem broju zaposlenih u školama.