Splitski poduzetnik Željko Kerum u srijedu je reagirao na glasine koje su se posljednjih dana proširile, a koje njegova sina Joška dovode u vezu s društvom nestalog Mateja Periša u Beogradu.

Nekadašnji splitski gradonačelnik, poduzetnik Željko Kerum u srijedu je na svom Facebooku demantirao informacije koje su se ovih dana proširile društvenim mrežama, a prema kojima je njegov sin Joško Kerum bio u Beogradu s društvom nestalog Mateja Periša.

"Dragi prijatelji i poštovani mediji,

prvo želim svima puno zdravlja i sreće u novoj godini. Moram se osvrnuti na slučaj nestanka našeg sugrađanina Mateja Periša.

Cijeli grad i naša država su tužni zbog toga i siguran sam da je svakom tko je normalan žao i Mateja i njegove obitelji.

Nažalost ima svakakvih nedobronamjernih medija i novinara koji plasiraju laži, pa su tako u tim lažima plasirali priču da je moj sin Joško bio u Beogradu s tim društvom.

To nije istina, moj sin je bio u Splitu. To zna i policija i novinari, ali jedan novinar (pod pseudonimom) koji stalno plasira laži o meni to je pustio u javnost, svjesno, da mi učini štetu.

Molim medije da prenesu ovu moju objavu i nadam se uz pomoć Boga sretnom završetku potrage za Matejem", napisao je Kerum u svojoj objavi na Facebooku.