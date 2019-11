Vukovarska djevojčica u plavom kaputiću, danas 34-godišnja Željka, ponovno je taknula mnoga srca. Nakon priče Dnevnika Nove TV o tome kako želi izgraditi Kuću sjećanja, počela joj je stizati velika podrška

Najpoznatiji plavi kaputić više nije sam. U radionici udruge Kamensko po uzoru na njega kroji se i šije nova linija plavih kaputića. "Bila mi je čast uopće držati taj kaputić u ruci i raditi kopiju, da izgleda što vjerodostojnije ovom pravom kaputiću", rekao nam je krojač udruge Kamensko Tomislav Rogina

Prihod od prodaje namijenjen je u humanitarne svrhe. Udruga koja je i sama prošla težak put, nije dvojila.

Predsjednica udruge Kamensko Đurđa Grozaj kaže da su to morali prihvatiti, pogotovo zbog emocija koje imaju prema cijeloj situaciji jer ipak su, prisjeća se, tada "zajedno plakali sa djevojčicom".

Djevojčica u plavom kaputiću danas je žena koja u Berku nedaleko Vukovara želi izgraditi istoimenu Kuću sjećanja. Riječ je o Željki Mitrović Jurić, a zajedno sa suprugom podigla je kredit i kupila staru napuštenu kuću, no projekt je zahtjevan i ne može ga iznjedriti sama. "Drago mi je što nisu zaboravili taj simbol i to što su došle na tu ideju, ono baš me dirnulo u srce", rekla je Željka o radnicama Kamenskog.

Kuća bi svjedočila o djeci stradaloj u Domovinskom ratu te manje poznatim ljudima iz kolone, kao i njihovim tragičnim sudbinama. Sve njih Željka želi spasiti od zaborava.

"Meni bi to značilo puno, zato što bi neki ljudi koji su poginuli te '91. ostali zauvijek tu i ja duboko u sebi vjerujem da bi oni našli svoj mir, a isto tako da bih i ja našla svoj mir", objašnjava.

Ideja je odjeknula. Pomoć su najavili neki gradovi, javljaju se pojedinci. U petak će se u Zagrebu održati i humanitarna večer, na koju dolazi i predsjednica Republike. Kuća sjećanja Plavi kaputić, Željkina je životna misija.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr