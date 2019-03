Hrvatska turistička zajednica objavila je natječaj za voditelja ispostave u Los Angelesu. Isto tako, ponavljaju natječaj i za direktore predstavništva u Londonu i Seulu. Evo koje uvjete potencijalni kandidati moraju zadovoljiti kako bi ušli u uži izbor za jedan od ovih poslova na atraktivnim destinacijama.

"Uz postojeće Predstavništvo HTZ-a u New Yorku voditelj buduće ispostave u Los Angelesu bit će zadužen za promociju hrvatskog turizma na tržištu SAD-a. Isto tako, Hrvatska turistička zajednica ponavlja natječaj za izbor direktora predstavništva, i to za tržište Velike Britanije sa sjedištem u Londonu te za tržište Južne Koreje sa sjedištem u Seulu, gdje se ured predstavništva otvara prvi put. Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta te životopis kandidata, za sva tri radna mjesta, dostavljaju se najkasnije u roku od 15 dana od objave natječaja u NN (Narodnim novinama), odnosno do 21. ožujka 2019. godine", stoji u priopćenju HTZ-a.

"Zbog velikog broja nepotpunih i nevaljalih prijava ponavlja se natječaj za direktora budućeg ureda u Južnoj Koreji, gdje prvi put otvaramo svoje predstavništvo budući da je riječ o tržištu koje za hrvatski turizam nudi velike potencijale. Također, ponavljamo natječaj za direktora predstavništva na tržištu Velike Britanije koje iz godine u godinu sve značajnije participira u ukupnim rezultatima hrvatskog turističkog prometa", izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

"Naši dugoročni ciljevi podrazumijevaju još snažnije pozicioniranje Hrvatske na dalekim tržištima, posebno na tržištu SAD-a s kojeg projekcije govore o ovogodišnjem rastu prometa po stopi od 15 do 20 posto. To je razlog zbog kojeg prvi put otvaramo ispostavu u Los Angelesu", dodao je.

Turističko vijeće HTZ-a za potrebe provedbe natječaja oformilo je Povjerenstvo za evaluaciju pristiglih kandidatura. Predsjednicom Povjerenstva imenovana je Barbara Mesić, glavna savjetnica ministra turizma, a među članovima Povjerenstva je i direktor HTZ-a Kristjan Staničić. Povjerenstvo će po isteku roka za prijavu na natječaj evaluirati pristigle prijave, provesti intervjue s odabranim kandidatima, o čemu će obavijestiti Turističko vijeće, kojemu će i uputiti svoj prijedlog imenovanja.

"Na raspisane natječaje za tri vrlo atraktivne destinacije očekujemo kandidature kvalitetnih profesionalaca, koji će svojim radom znati pridonijeti daljnjem pozicioniranju Hrvatske kao poželjne turističke destinacije", poručio je Staničić.

Osim uvjeta propisanih Zakonom o radu i Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu, zainteresirani kandidati moraju ispunjavati i uvjete propisane samim natječajem.

Kandidati, između ostalog, moraju imati završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij, imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma i/ili marketinga, aktivno znati jedan jezik uz poznavanje drugog svjetskog jezika ili znati jezik zemlje u kojoj će obnašati svoju dužnost, poznavati turističko tržište za koje se prijavljuju te izraditi program svog rada za narednu kalendarsku godinu. Direktor predstavništva, kao i voditelj ispostave, imenuje se na mandatno razdoblje od tri godine.

Tekst javnog poziva sa svim informacijama mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama HTZ-a.