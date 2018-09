Saborski zastupnik HRAST-a Hrvoje Zekanović zapitao se je li SDSS-ov Milorad Pupovac zastupnik u Hrvatskom saboru ili ekspozitura Aleksandra Vučića i srpske politike, dok je premijera Andreja Plenkovića pozvao da raspiše izbore poručivši da „nema nikakvog smisla da mu partner koji negira temeljne vrijednosti u Hrvatskoj drži većinu u Saboru”.

Zekanović je time reagirao na Pupovčevu konferenciju za novinare ranije danas, na kojoj je Pupovac odgovarao na zahtjev dviju braniteljskih udruga da se o njegovom političkom djelovanju i izjavama provede rasprava u Saboru.

''Ključno je pitanje je li Milorad Pupovac svjestan da je on zastupnik u Hrvatskom saboru, kako se sam pohvalio, već šest mandata. On preko svojih usta nije uspio izustiti Domovinski rat, nego je govorio o sukobima na prostoru bivše Jugoslavije, a nažalost i premijer Plenković u zadnje vrijeme teško izusti Domovinski rat, već to naziva nekim sukobima”, rekao je Zekanović.

Pupovcu je poručio kako govori o normalizaciji odnosa, a ne zna da se to može isključivo na osnovu istine. „Istina je jednostavna, samo je Pupovac i njegovo društvo iz SDSS-a te tutori iz Srbije ne mogu izustiti: '91. Hrvatska je napadnuta od Srbije, a imali smo i srbočetničku pobunu unutar Hrvatske i to je istina koja ne može prijeći preko usta Milorada Pupovca”, rekao je Zekanović.

Dodao je i da Pupovac negira što je bio Domovinski rat i žrtve tisuća branitelja i civila, bombardiranje hrvatskih gradova od strane srbočetnika, žrtve Vukovara, Škabrnje te isključivo govori o egzodusu Srba.

"Kada govori o Domovinskom ratu, na isti način pokušava stigmatizirati hrvatski narod kako je bio stigmatiziran 45 godina: Hrvati su ustaše, pa se pričaju priče o Jasenovcu i dječjim logorima, a ne može se izgovoriti istina od prije 20 i nešto godina”, rekao je.

Pozvao ga je da ”hrabro kaže da nije bilo agresije na RH, što zapravo negira i njegov tutor Aleksandar Vučić, pa da znamo na čemu smo, da znamo tko drži stolicu Andreju Plenkoviću”.

Zekanović poziva premijera Plenkovića da raspiše izbore

Premijera Plenkovića pozvao je da mu postavi isto pitanje.

"Je li njegova uloga u ovom trenutku isključivo da Srbija uđe u EU preko leđa Hrvatske, bezuvjetno, bez priznavanja agresije, bez rješavanja sukcesije, zašto ne bismo otvorili pitanje ratne odštete i zašto šutimo. Hrvatska nije samu sebe razarala”, rekao je Zekanović.

Kazao je i kako je on i njegova stranka HRAST za osudu svih totalitarnih režima – komunizma, fašizma i nacizma, no i dodao da "dok imamo uspješnu rehabilitaciju četničkog pokreta u Srbiji, u Hrvatskoj se izmišljaju priče o ustašama".

Poručio je i kako se Milorad Pupovac mora duboko ispričati za „ono što radi svojoj hrvatskoj državi i hrvatskom narodu koji je jedini konstitutivan u Hrvatskoj”.

Premijera Plenkovića Zekanović je pozvao da raspiše izbore. "Nema nikakva smisla da partner kao što je Pupovac, koji negira temeljne vrijednosti, drži većinu u Hrvatskom saboru”, ustvrdio je Zekanović. (Hina)