Pacijente bi mogao dočekati svaki put drugi liječnik: "Loptaju se s nama"

Cijeli Zagreb postat će jedan dom zdravlja, a pacijente bi mogao dočekati svaki put - drugi liječnik. Bune se zdravstveni sindikati i traže ministra da izmijeni taj stavak Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji županijama propisuje jedan dom zdravlja. Sindikati očekuju dodatne probleme u dostupnosti usluga za pacijente.

"Možda neće bit njegov liječnik i morat će ispričati svoju povijest po tko zna koji put to se i sad događa, a najgore je sto neće biti dovoljno zdravstvenog kadra. To moramo spriječiti“, rekla je obiteljska liječnica i članica Hrvatskog sindikata liječnika, Mirela Marković.

Nadodala je i kako će ona, kao liječnica sa zapadnog dijela grada, ako je pozovu, morati ići na istok gdje je pacijenti ne poznaju.

Građanima je obiteljski liječnik važan.

"Naš doktor je u Gajnicama i od kćeri isto. Kod beba je to jako bitno. Meni je stvarno bitno to povjerenje kod doktora. Puno znači jer on je startna poziciji“, rekla je Marilia iz Zagreba.

"Taj drugi doktor može pročitati sta se dogodilo, ali čisto sumnjam da može znat cijelu povijest“, rekao je Nikola iz Zagreba.

Nije to jedini problem. Veći sustav - veća birokracija. Tvrde, pokazalo se na spajanju Knina, Drniša i Šibenika.

"Već nakon mjesec dana, osim sto su kasnile plaće svim zaposlenicima, više nemaju ni osnovnih lijekova. U turističkoj sezoni ambulante znaju ne imati lijek protiv alergija“, objasnila je Marković.

Samo u Zagrebu, više je od 900 tisuća pacijenta.

"Ne možemo se uspoređivati ni s jednom drugom županijom ili gradom koji imaju između 50.000 i 100.000 korisnika. Zagreb treba bit izuzetak“, rekla je Ankiac Prašnjak iz Sindikata medicinskih sestara.

Tri su zagrebačka doma zdravlja, na 136 lokacija s dvije tisuće zaposlenih.

"Ja bih volio vidjeti tko će koordinirati sustav sa 136 ustanova. Mislim da je to moguće jedino s umjetnom inteligencijom, a pitanje je može li i ona to“, rekao je Goran Bajs iz Sindikata zaposlenika u zdravstvu.

Iz grada pred naše kamere nisu htjeli, vodit će računa da nitko ne ostane bez posla, da pacijenti dobiju skrb i tvrde kako svi timovi ostaju na postojećim lokacijama prema mreži ministarstva. Iz ministarstva stiže sličan odgovor: spajanjem se ne mijenja lokacija ni broj ordinacija.

"Gdje će stradavati pacijenti, grad i ministarstvo se loptaju sa svima nama“, zaključila je Marković.

A uz manjak kadra, neke ordinacije mogle bi se zatvoriti - netko će ponovno ostati bez svojeg liječnika.

