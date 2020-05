Borili su se na prvoj crti, ali zdravstveni djelatnici povišicu ove godine ipak – neće vidjeti, no ne odustaju od toga da im se vrati ono što im se duguje za prekovremene. Ministru su poslali pismo i traže hitan sastanak.

Operacijska dvorana priprema se i vikendom jer ovaj posao ne može čekati. A medicinski tehničari i liječnici nisu stali ni za vrijeme epidemije. Zato ih je vijest da ipak neće biti povišice – razočarala. Osnovica je trebala rasti 200 do 300 kuna, no to će biti tek iduće godine.

''Mi smo bili 150 posto pripravni. Kada date takav jedan dodatni angažman i kad vidite da vam daju pljusku, a u početku su svi oduševljeni bili, pljeskali... Onda ste malo povrijeđeni'', kaže medicinski tehničar Robert Ivšak.

Nema novca, ali...

Iako novca za povišice sada nema, barem su se od prvog travnja prekovremeni počeli ispravno obračunavati. A njih u ovom poslu itekako ima. ''Nema djelatnika na mjesečnoj razini ispod 20. ak i u ljetnim mjesecima se to penje mjesečno na 60 sati prekovremeno'', kaže Ivšak.

No iz sindikata medicinskih sestara kažu da prekovremeni opet nekima nisu plaćeni. I još čekaju. ''Neke ustanove su krenule, neke nisu. Uz to, obećao nam je ministar da će se retrogradno platiti onima koji nisu išli u tužbe. Upravo smo ministru poslali pismo da očekujemo hitan sastanak'', kazala je Anica Prašnjak iz Sindikata medicinskih sestara.

Godinama neispravno obračunavanje

Prekovremeni sati se nisu ispravno obračunavali čak sedam godina, pa se u prosjeku jednom zdravstvenom djelatniku duguje i do 70.000 kuna. U istom problemu su i liječnici. ''Mi dosad nismo dobili nikakvu ponudu na koji način, kako, hoće li na rate, kome, kada. Nikakvu ponudu nismo dobili na koji način će se taj dug vratiti'', kaže Renata Čulinović Čaić iz Sindikata liječnika.

Ministar zdravstva Vili Beroš je spreman razgovarati, ali ne otkriva kada. No u jedno je siguran – prekovremeni će biti isplaćeni svima onima kojima u travnju nisu plaćeni. ''Svaki prekovremeni sat bit će plaćen, tu nema nikakve dileme. 2. travnja je otišla uputa ministarstva svim institucijama da se mora platiti ono što je odrađeno'', rekao je Beroš.

Žele sastanak što prije

Sindikati žele da ih primi već sljedeći tjedan. Sve žele riješiti mirnim putem, ali, kaže Čulinović Čaić, ako se stanje ne promijeni, pozvat će ''kolegice i kolege da počnu dizati tužbe u drugom valu''. Jer dođe li do drugog vala epidemije, oni će opet biti na prvoj crti. A ovime im je, kažu, poslana poruka da ih se ne cijeni.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr