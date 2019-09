Još jedan pravni udarac za bračni par Pevec. Nakon što im je potvrđena presuda za gospodarski kriminal, Zdravko Pevec izgubio je spor protiv svoje bivše tvrtke. Htio im je zabraniti uporabu slogana, loga i branda, ali nije uspio.

Stilizirani pijetao, slogan "Kupujte s osmijehom" te cijeli vizualni identitet utemeljen na osobnom imenu Pevec. Korištenje svega toga Zdravko Pevec htio je zabraniti svojoj bivšoj tvrtki, ali izgubio je sudski spor. Presudu još nije vidio, pa u nju ni ne vjeruje: "Oduzeti nekome prezime, to bi bilo presedan. Mislim da se to ne može dogoditi, da bi to bio presedan. Sve sporove mogu izgubiti, ali oduzeti... može, jedino kad vam oduzme netko život."

Slogan, pijetao i vizualni identitet, ustvrdio je Visoki trgovački sud, nisu autorska djela Zdravka Peveca, već znakovi koje je on prije 16 godina registrirao kao svoje žigove. Izradile su ih druge osobe, a ne gospodin Zdravko, kako je tvrdio.

PEVEC d.d. dobio pravnu bitku protiv Zdravka Peveca: Nije njegov ni slogan, ni pijevac, ni ime

"Nije on možda crtao, crtao je netko po njegovom nalogu, ali on je davao smjernice kako treba izgledati i na kraju ga je on i zaštitio. Naravno da ćemo se žaliti, borit ćemo se, dokle god smo živi", rekla je Višnja Pevec.

U Pevecu d.d. danas nisu htjeli pred kamere , poručuju tek kako su zadovoljni presudom, a u kratkom priopćenju navode kako dug Zdravka i Višnje Pevec prema njima sada iznosi više od 5 milijuna kuna.

Podsjetimo, u ožujku ove godine Vrhovni sud potvrdio je presudu po kojoj su supružnici Pevec krivi za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju. Od pravne bitke, pogotovo za ime tvrtke i dokazivanje autorstva, kažu, neće odustati.

"Povjerio sam izradu svog imena, svog branda, ovlaštenim vještačkim institucijama, da provjere da, izrade, i da vidimo da li je žig moj ili nije", kaže Pevec.

Za to vrijeme, sindikat zaposlenih u Pevecu priprema novu inicijativu. "Mi kao firma ćemo razmišljati da promijenimo ime firme, jer ne želimo više nositi to breme, i taj teret bivših vlasnika, i to nam je glavni cilj", rekao je Eugen Perić, povjerenik Sindikata trgovine Hrvatske za tvrtku Pevec d.d.

Pevecima preostaje platiti i 693 tisuće kuna, koliko iznose sudski troškovi za spor koji su izgubili.

