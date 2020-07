Zdravko Marić u Dnevniku Nove TV govorio je o tome kakva nas politička i financijska jesen očekuje.

Buran politički dan na Markovu trgu. Andrej Plenković traži potporu za nova i stara lica u Vladi s kojima u iduće četiri godine želi voditi državu. Smanjuje broj ministarstava i traži zajedništvo bez obzira na političke razlike, jer državu čeka burna jesen.

Iako svjestan da u novi mandat ulazi s očekivanim gospodarskim padom od 10 posto, Plenković najavljuje ulaganje u zdravstveni sustav, gradnju dječje bolnice, revitalizaciju Imunološkog zavoda, ali i otvaranje 100 tisuća novih radnih mjesta.

Što nas čeka najesen u Dnevniku Nove TV otkrio je ministar financija Zdravko Marić s kojim je razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

Na početku je ogovorio na pitanje o punjenu proračuna od turizma.

"S današnjim danom, što se tiče prihodovne strane proračuna, u minusu smo 15 posto što se tiče poreznih prihoda, a doprinosa oko 10 posto. To govorimo od početka godine. No, to trebamo razdvojiti do 19. ožujka i zatvaranja ekonomije, do korone. Tada je rast prihoda bio nešto preko devet posto, nakon toga smo u padu preko 24 posto. Vi znate da smo mi u našim projekcijama kod dolazaka i noćenja stranih gostiju predvidjeli minus od 70 posto. On je trenutno na razini od minus 48 posto. Samo sedmi mjesec je negdje oko 40 posto", kazao je Marić.

Predvidjeli negativne brojke

Rekao je i da su sve negativne brojke predvidjeli u rebalansu proračuna.

"Sve trendove pratimo iz dana u dan. I sami znamo da što se tiče turističke sezone ima nekih razlika u geografskom djelu. Istra i Kvarner imaju bolje performanse nego južni Jadran", dodao je.

Govorio je i o izazovima među kojima je kao najveći izdvojio izlazak iz krize.

"Nakon pada od 9 do 10 posto, očekujemo iduće godine rast koji neće odmah vratiti BDP na razinu 2019., ali tu godinu trebamo ponovo iskoristiti s odgovornim ponašanjem prema rashodovnoj strani proračuna, a naravno da ćemo nastaviti i ono što smo zacrtali sa daljnjim poreznim rasterećenjima. Želim vratiti javne financije ponovo na putanju smanjivanja javnog duga", kazao je ministar.

"Do kraja godine smo mi većinu naših potreba za financiranjem ispunili. Naravno, pod pretpostavkom da ne dođe do nekih negativnih rizika", rekao je o zaduživanju.

"Svi skupa moramo raditi da se radna mjesta očuvaju"

Na pitanje misli li da ga i novi saborski zastupnici razumiju, rekao je da mu se čini da će u ovom sazivu biti konstruktivnih rasprava.

Upitan postoji li mogućnost da se država zaduži i kompletno isplatili dugove veledrogerijama, a zatim uvjetuje 10 posto jeftinije lijekove Marić kaže da i osobno o tome razmišlja.

"Nama prvo treba temeljita reforma koja će dovesti do toga da se dugovi dodatno ne akumuliraju", rekao je.

Ministar Marić otkrio je i kako Vlada planira pomoći poduzetnicima.

"Još uvijek su na snazi mjere pretežito za turistički sektor, za mikropoduzetnike. Ali smo stavili u funkciju i jednu horizontalnu mjeru, skraćeno radno vrijeme. Mislim da smo pokazali da i kao Vlada i kao tim možemo adekvatno i na vrijeme reagirati. Tu se otvaraju i određeni fondovi", kaže Marić.

Odgovorio jei na pitanje strahuje li od vala otkaza na jesen.

"Mislim da trebamo svi skupa činiti, kao što smo i do sada činili, da se radna mjesta očuvaju. I poduzetnici, a poglavito i mi koji stvaramo određene uvjete. Mislim da je psihološki moment jako važan. Nastupio je prije par dana jedan jako pozitivan psihološki moment, a to je Hrvatskoj na raspolaganju 22 milijarde eura, od čega jedan dio poglavito iz fonda oporavka je u prve dvije godine na raspolaganju. Mislim da svi skupa moramo prionuti poslu, mi već jesmo, ali zaista svi skupa da do toga ne dođe, odnosno da se očuvaju radna mjesta", rekao je Marić.

