Zdravko Mamić je napustio Bosnu i Hercegovinu i pobjegao u - Ujedinjene Arapske Emirate, objavio je portal Dnevnik.ba pozivajući se na izvore bliske obitelji. Mamić je u telefonskom razgovoru to demantirao rekavši da je još uvijek u Međugorju.

Zdravko Mamić pobjegao je iz Međugorja u Ujedinjene Arapske Emirate, javljaju bosanskohercegovački mediji.

Portal Dnevnik.ba piše, pozivajući se na izvor blizak obitelji Mamić, da je po Zdravka Mamića danas došao njegov brat Zoran i da su zajedno utputovali u UAE.

Drugi BiH portal, Avaz.ba, piše da su s Mamićem telefonski razgovarali u 18:35 te da tvrdi da nije pobjegao.

"Nije to točno, evo me u Međugorju, nigdje nisam pobjegao. Točno je samo da je moj brat Zoran bio kod mene u posjeti i vratio se u Emirate, gdje i radi", citira Avaz Mamićeve riječi, koji priče o bijegu naziva budalaštinama.

Veljko Miljević, Mamićev odvjetnik, kaže da je s njim razgovarao danas od 11 do 11:15. "Razgovarali bismo sigurno još duže, ali sam morao ući u televizijski studio gdje sam gostovao. Malo mi je čudno da je on u Ujedinjenim Arapskim emiratima jer je on u vrijeme našeg razgovora apsolutno sigurno bio u Vili Regini jer sam razgovarao s još dvoje ljudi koji su bili tamo s njim", kaže Miljević, dodajući da je posljednjih pet i pol sati bio u Ministarstvu gdje je ispitivao na pravosudnim ispitima, pa se u to vrijeme nije ni sa kim čuo.

Na pitanje zna li je li Mamić doista pobjegao u UAE, Miljević nije htio odgovoriti. "A zašto bih ja to vama rekao. Neka te službe koje su za to zadužene saznaju gdje je. Ja im neću davati te informacije", kaže Miljević.

Županijski sud u Osijeku je potvrdio u utorak da je Vrhovni sud uvažio žalbu USKOK-a po drugoj optužnici za Zdravka Mamića, zbog čega će osječki sud ponovo odlučivati o njegovom pritvoru. U slučaju da odredi pritvor, BiH bi Mamića morala izručiti Hrvatskoj.

Mamić u Međugorje došao kako bi izbjegao zatvorsku kaznu koju mu je u odredio Županijski sud u Osijeku po prvoj optužnici. Od dolaska je uglavnom boravio u međugorskom hotelu Villa Regina.

Portal Dnevnik.ba piše, pozivajući se na svjedoke, da je Mamić odlazak u UAE teško podnio, da je povremeno plakao.