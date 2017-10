Za vrijeme 26. Zagrebačkog maratona 8. listopada od 9 do 15:30 sati u Zagrebu će biti posebna regulacija prometa.

U nedjelju 8. listopada od 9:00 do 15:30 sati održat će se 26. Zagrebački maraton na kojem će sudjelovati 7.000 trkača u tri utrke.

Taj dan promet će biti blokiran duž trase maratona:

Ilica (od Selske do Trga bana Jelačića) – Trg bana Jelačića – Jurišićeva ulica – Draškovićeva ulica do križanja s ulicom II. Poljanice, zatim Vlaška od Draškovićeve ulice do Cesarčeve i Bakačeve ulice.

Ova velika sportska manifestacija s najvećim brojem aktivnih sudionika u Republici Hrvatskoj doprinosi pozicioniranju Zagreba kao grada sporta i zdravog života.