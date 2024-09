Zube lomi povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, istražuju letove Zorana Milanovića helikopterom. Ali i vožnje gliserom Andreja Plenkovića, kojih je, kaže premijer, bilo sve skupa 28 u 8 godina.

I dok Plenković Milanovića proziva, Milanović smatra da povjerenstvo nema razloga istraživati ni njega ni Plenkovića.

"On kakav god da je, a nije nikakav, on je premijer i kada ide na otok, a to je dio Hrvatske, može ići trajektom, ratnim brodom. U tom smislu, Plenković nije napravio nikakav prekršaj", poručio je Milanović.

Posljednju će ipak imati - povjerenstvo.

Priču pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Petre Buljan.

