Nastavak 34. sjednice zagrebačke Gradske skupštine, a potom i 35. tematska sjednica o potresu u četvrtak nisu održane zbog nedostatka kvoruma - vladajućima su nedostala četiri zastupnika (2 HDZ-a i 2 BM), a oporba im nije htjela držati kvorum.

Predsjednik Gradske skupštine Drago Prgomet (HDZ) nastavak 34. sjednice Gradske skupštine zakazao je za tjedan dana, 9. srpnja.

Predsjednica Kluba zastupnika stranke Bandić Milan 365 Ana Stavljenić-Rukavina novinarima je izjavila da je nedostatak kvoruma izazvala opozicija. Rekla je da na sjednicu nije došlo dvoje njihovih zastupnika jer je jedna zastupnica pozitivna na koronavirus, a drugi zastupnik Vojin Perić ima neodgodiv međunarodni sastanak s udrugom za slabovidne osobe.

Komentirajući optužbe oporbe da je 35. tematska sjednica o potresu, koja se trebala održati nakon završetka 34. sjednice, predizborni PR gradonačelnika Milana Bandića, Stavljenić-Rukavina je rekla da su tu sjednicu tražili klubovi svih oporbenih zastupnika još prije tri mjeseca, ali se nije mogla održati ranije jer za nju nisu bili spremni svi potrebni dokumenti.

Zastupnik HDZ-a Davor Filipović rekao je da na sjednicu Gradske skupštine nisu došla dvojica HDZ-ovaca Ivan Ćelić i Mislav Herman jer sudjeluju u kampanji za parlamentarne izbore. Ustvrdio je da većina u Gradskoj skupštini postoji, a problem kvoruma napravila je oporba već po peti put.

"Mogli ste vidjeti još jedan igrokaz u njihovoj režiji. To su ljudi koji cijeli mandat ruše kvorum, to je ono što nude građanima Zagreba, a dio njih je i na saborskim listama, to je ono što nude i građanima naše domovine", rekao je Filipović.

Tematska sjednica o potresu je kontraproduktivna

Smatra da je tematska sjednica o potresu "apsolutno predizborna, nešto što standardno radi Bandić", ali treba gledati što je dobro za Zagrepčane, a svima koji su stradali u potresu treba pomoći. Prema tome, ovo je isto tako odraz što oporba misli o pomoći sugrađanima u Zagrebu, kaže Filipović.

Predsjednik Kluba zastupnika lijevog bloka Tomislav Tomašević smatra da je Bandić sazvao predizbornu tematsku sjednicu o potresu kako bi "ušićario neki bod", ali to mu je čak kontraproduktivno.

"Na takvu sjednicu staviti izvješće o radu, odnosno neradu Gradske uprave nakon potresa je kontraproduktivno. Pa vidi se u anketama kako prolazi i što građani misle o njegovom upravljanju krizom nakon potresa", naglasio je Tomašević.

Ističe kako na sjednicu nije došlo četiri zastupnika iz vladajuće većine, očito zato što su u kampanji, a nije na oporbi da drži kvorum kako bi glasali protiv štetnih odluka, koje će zastupnici HDZ-a i Bandića izglasati. Tomašević podsjeća da je on lider jedne od političkih opcija koja sudjeluje u parlamentarnoj utakmici, a svejedno je došao na sjednicu.

Gradski zastupnik SDP-a Matej Mišić rekao je da su HDZ-ovi Mislav Herman i Ivan Ćelić odlučili, samim time što su kandidati na parlamentarnim izborima, da više ne žele dolaziti na sjednice Gradske skupštine. S druge strane, kaže, desetak je oporbenih gradskih zastupnika koji su također kandidati na izborima, a svaki put dolaze.

Time je HDZ još jednom dokazao da su im izbori važniji od građana, kao što su to "pokazali i ovim bježanjem na izbore prije vremena" pa očekuje da će to građani u nedjelju honorirati.