Iz Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva kažu kako su ove godine iznimno bila objavljena dva poziva za subvencionirane stambene kredite. U četiri godine, koliko se program provodi, odobreno je 13.011 subvencija.

Završen je peti po redu krug prijava za subvencionirane stambene kredite na koji je zaprimljeno najviše zahtjeva dosad, njih 4651. Do sada je uz subvencije više od 13.000 mladih obitelji osiguralo sebi dom, a u tim je obiteljima rođeno više od 2000 djece.



"Ovo je još jedan pokazatelj da i dalje postoji velik interes mladih obitelji za ovom mjerom, te ćemo zbog toga nastojati osigurati potrebna sredstva kako bismo s njom mogli nastaviti i u 2021. godini", poručio je ministar Darko Horvat.



Podsjetimo, subvencioniranje stambenih kredita program je stambenog zbrinjavanja u sklopu kojeg država, odnosno Ministarstvo te APN, pomažu pri otplati dijela stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina. Program se uspješno provodi od 2017. godine, i to jednom godišnje, iznimno ove godine kada su objavljena dva poziva, jedan u travnju, a prijave na ovaj posljednji poziv bile su moguće od 28. rujna do 19. listopada.



Na poziv su se mogli prijaviti svi građani mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi, a kreće se od 30 do 51 posto iznosa rate kredita. Najveće subvencije dobivaju oni koji kupuju stan ili kuću ili grade kuću u najnerazvijenijim područjima, dok 30 posto mjesečne rate kredita ide onima koji su odlučili kupiti ili izgraditi nekretninu u urbanim središtima poput Zagreba.



Subvencioniranje kredita može se produžiti za dvije godine za svako živorođeno odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, a produžuje se godinu dana i u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50 % tjelesnog oštećenja. Posljednjim izmjenama zakona koje su donesene u lipnju 2019. godine omogućeno je produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu.

U četiri godine provođenja odobreno 13.011 subvencioniranih kredita. U obiteljima koje koriste subvencije do sada je rođeno više od 2000 djece. U istom razdoblju 8153 obitelji riješilo je svoje stambeno pitanje kupnjom stana, 3525 kupnjom kuće te 1333 izgradnjom kuće. Te će brojke još rasti kad im se pribroje zahtjevi posljednjeg poziva, koji su trenutačno u obradi, kažu iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.



Navode da je prosjek godina onih koji dobivaju subvencije 33, a prosječna mjesečna rata ili anuitet 385 eura, od koje mjesečna subvencija iznosi oko 130 eura. Prosječni iznos subvencioniranog kredita iznosi 69.500 eura ili 521.250 kuna, koji će korisnici otplaćivati u prosjeku 21 godinu.

Država je za subvencije dosad uplatila više od 244 milijuna kuna.



Broj zaprimljenih zahtjeva po godinama :



• 2017. godine - zaprimljeno 2399 zahtjeva

2299 odobrenih + 100 odbijenih, odustalih ili su raskinuli ugovor

• 2018. godine - zaprimljeno 3033 zahtjeva

2944 odobrenih + 89 odbijenih, odustalih ili su raskinuli ugovor

• 2019. godine - zaprimljeno 4260 zahtjeva

4150 odobrenih + 110 odbijenih, odustalih ili su raskinuli ugovor

• 2020. godine - I. krug - zaprimljen 3681 zahtjev

3618 odobrenih + 63 odbijenih, odustalih ili su raskinuli ugovor

• 2020. godine - II. krug - zaprimljen 4651 zahtjev