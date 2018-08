Od idućeg tjedna nova prilika za sve koji žele riješiti svoje stambeno pitanje. Država kreće sa subvencioniranjem stambenih kredita, a osigurano je 40 milijuna kuna. I dok mnogi obavljaju posljednje pripreme, stručnjaci upozoravaju kako ovakve kratkoročne mjere loše utječu na cijene stanova i njihovu prodaju.

Stambeno pitanje obitelji Užarević riješilo se prošle godine i to uz pomoć državnih subvencija. Na svijet su stigli i blizanci Toma i Janko, pa će im država pola rate kredita plaćati idućih 8 godina.

"Velik je to poticaj, pola rate kredita, mislim dobra je kamata. Banke imaju dobre, povoljne uvjete. Stvarno smo što se tiče financijske strane profitirali" rekao je korisnik državnih subvencija Višeslav Užarević.

Utrka za rješavanje stambenog pitanja (Foto: Dnevnik.hr) - 1

Profitirati će još obitelji, jer s novom rundom poticaja država kreće od ponedjeljka.

Novca će biti za sve do 45 godina starosti, koji kupuju prvu nekretninu i podižu kredit do 100 tisuća eura. Rok otplate mora biti minimalno 15 godina, a visina subvencije bit će od 30 do 51 posto. Što ovisi o razvijenosti mjesta u kojem kupujete stan ili kuću. Državna pomoć trajat će pet godina.

Utrka za rješavanje stambenog pitanja (Foto: Dnevnik.hr) - 3

"Bit će dovoljno novaca. Zavisno koliko se mladih ljudi javi, toliko ćemo novaca osigurati. Za sve one koji se jave u prva dva tjedna, ja garantiram da će biti novci osigurani" podijelio je s nama ministar graditeljstva Predrag Štromar.

Državne subvencije prošle godine iskoristilo je 2320 obitelji. Mjera je dala i demografski učinak, a za vrijeme njena trajanja rođeno je 250 djece.

Utrka za rješavanje stambenog pitanja (Foto: Dnevnik.hr) - 4

Za svako rođeno dijete subvencije se produžuju za još dvije godine. Interes je, tvrde u Gospodarskoj komori, manji nego lani a mjera je poremetila tržište nekretnina.

Boro Vujević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK izdvojio je glavni problem: "Problem je ako to traje dva tjedna i nakon toga, toga nema. Sad će mnogi kupci pristati na cijenu jer nemaju vremena pregovarati. Nakon toga opet imamo tržište bez tih subvencija, imamo kupce koji nemaju razloga pristajati na te cijene. Svaka intervencija na tržište koja je kratkoročna nije dobra i jednostavno ne djeluje dobro na tržište."

Za subvencije je predviđeno oko 40 milijuna kuna, a mjera se nastavlja i u iduće dvije godine.