Za više od 400 tisuća učenika osnovnih i srednjih škola završila je nastava.

Djeci, ravnateljima, učiteljima i roditeljima čestitao je i ministar Fuchs koji je zadovoljan školskom godinom s obzirom na pandemiju. Istaknuo je da su djeca od prvog do četvrtog razreda bila 98 posto na nastavi licem u lice, od petog do osmog 87 posto, srednjoškolci 71 posto, a maturanti više od 90 posto.

U ljetnim praznicima učenici će uživati sve do šestoga rujna, kada počinje nova školska godina.

"Stjecao se dojam da je to puno više online nastave nego što to ustvari jest bilo. To su podaci koji su jako dobri. Mislim da smo po tome sigurno u vrhu Europe. Ako nismo i najbolji po provedenim satima djece u školama", istaknuo ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

