I dalje raste broj oboljelih od gripe. Registrirano je 17.546 oboljelih, no vjeruje se da je ta brojka i veća. Najviše ih je u Zagrebu.

U Zavodu za javno zdravstvo rekli su da je naručeno još 3000 dodatnih doza cjepiva. Ne znaju još kada će te doze stići. Naravno, kada stignu, objavit ćemo to i tko želi moći će se cijepiti.

Trenutačno ima dosta oboljelih. U Zavodu za javno zdravstvo su rekli da je dojavljeno oko 35 smrtnih slučajeva koji su povezani s gripom. Najviše, očekivano, obolijevaju djeca. O tome kakva je trenutačna situacija, reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica razgovarala je s primarijusom Boškom Desnicom.

Doktore, koliki je pritisak na intenzivnu i hitni prijam?

Mogao bih reći da smo na vrhu vala epidemije gripe, no onaj prvi udar kad su ljudi hrlili u velikom broju, čak zahvaljujući vama iz medija što ste malo senzibilizirali javnost da se ipak ne trči na svaku prvu temperaturu, da se prođu filteri primarne zdravstvene zaštite. Sad je situacija stabilnija. U hitnom prijemu je uz pomoć grada Zagreba organiziran još jedan dodatni tim koji dežura, tako da gužve više nisu onako velike i nisu čekanja duga, po pet, šest sati. Situacija je puno normalnija i za pacijente prihvatljivija.

Imate li dovoljno mjesta i opreme za najteže pacijente?

Zahvaljujući nabavci novih respiratora ministarstva zdravstva i posudbi nekih aparata iz drugih ustanova, raspolažemo s dovoljnim sredstvima za respiratornu potporu za bolesnike koji to zahtijevaju.

Koliko bi ovaj udarni dio još mogao potrajati i koja je vaša preporuka građanima?

Udarni dio bi mogao potrajati od četiri do šest tjedana, zatim će ta gripa polako minuti, ali se ti repovi mogu vući praktički do travnja i preporuka građanima bi bila da kao do sada ne trče odmah nego da se konzultiraju sa svojim liječnicima da prve temperature nisu signal za odlazak u specijalističku ustanovu, nego da se pokuša s klasičnim mjerama mirovanjem, anitpireticima, nadoknadom tekućine i tek onda ako se stvari počnu komplicirati, da se onda dođe kod nas.

