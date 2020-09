Uz vremenske prilike i potrese, statiku akvedukta ozbiljno ugrožava i promet između njegovih lukova, jer ovo je jedina prometnica kojom prolaze kamioni koji prikupljeni otpad odvoze na odlagalište Karepovac, upozoravaju građani.

Zaustavljanjem prometa cestom koja prolazi ispod Dioklecijanova akvadukta, građani Splita željeli su upozoriti na ozbiljna oštećenja ovog antičkog spomenika, koji je građen istodobno kad i palača. Uz vremenske prilike i potrese, statiku akvedukta ozbiljno ugrožava i promet između njegovih lukova, jer ovo je jedina prometnica kojom prolaze kamioni koji prikupljeni otpad odvoze na odlagalište Karepovac. Odgovorni najavljuju skori početak sanacije, ali bez konkretnih datuma.

"To trese, to buba, to je Bože sačuvaj. To grebe, pa pogledaj. Za mjesec dana će postat obeliksi kako je izgrebali kamioni", kaže Andrija.

Antički je ovo spomenik kojim se Split i danas dijelom opskrbljuje vodom. Akvadukt je sagrađen u isto vrijeme kao i Dioklecijanova palača. No, umjesto stroge zaštite pod ovim lukovima već godinama prolaze stotine kamiona s prikupljenim smećem ne samo iz Splita nego i okolnih gradova jer ovo je jedina cesta koja vodi do odlagališta Karepovac.

Ako pitate odgovorne, radovi samo što nisu počeli. Direktor Vodovoda i kanalizacije uvjerava kako se projektna dokumentacija spremala dvije godine u tajnosti.

"Dvije godine u tišini projektna dokumentacija se spremila. Potpisan je ugovor s ministarstvom kulture koji je osigurao određeni dio sredstava", kazao je Tomislav Šuta, direktor Vodovod i kanalizacija.

Prosvjednik Ante kaže se "stalno nešto obećaje, a ništa se ne poduzima. To kod ljudi izaziva revolt."

Sto četrdeset godina nakon posljednje sanacije čeka ih ozbiljan posao.

"Napravili smo iscrpne snimke koje u tančine pokazuju sva oštećenja, i ona koju su nastala od prometa i ona koja su nastala od potresa i od vremenskih prilika“, rekao je Radoslav Bužančić, pročelnik Konzervatorskog odjela u Splitu.

Pa restauracija može krenuti, ali, Bužanić dodaje kako je za potpunu restauraciju potrebno 15 milijuna kuna, a osigurano je preko jednog milijuna.

Hoće li kamioni voziti i ispod obnovljenog spomenika? U Gradu imaju spremno rješenje.

"To je prometnica koja je već u visokom stupnju pripreme dokumentacije. Kad se taj projekt realizira do kraja, ova prometnica gdje smo sada Put mostina, imat će bitno manje prometno opterećenje“, kaže Radoslav Bužančić iz Grada Splita. No, okvirni datum početka radova, nisu nam znali reći.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr