Podrijetlo novca nije zanimalo vozače koji su u petak doslovce zaustavljali automobile nasred jedne od najprometnijih zagrebačkih ulica kako bi se dokopali novca koji je ležao na cesti.

Sve je snimljeno, utvrdilo se i čiji je novac, dio ljudi je nakon objave snimke novac odlučio i vratiti. No nekima je savjest ostala tiha i prevladala je pohlepa. U petak su Branimirovom letile novčanice i izazvale pravi prometni kaos. Zaustavilo se desetak vozila i krenula je jagma. A sve je počelo nepažnjom zagrebačkog poduzetnika.

"Telefon mi je zazvonio, hodao sam oko auta, razgovarao nekakvih par minuta, sjeo u auto i krenuo. Novčanik je ostao na krovu i par sto metara dalje novčanik je pao s krova", kazao je Ivica.

Iako je riječ o izrazito prometnoj cesti s čak pet traka, to vozače nije spriječilo da jednostavno stanu nasred ceste i počnu skupljati novac. Psiholog Ivan Modrušan kaže - to je, nažalost, ljudska priroda. "Uvijek će iskoristiti priliku. Na sličan način kao što bi bilo koja vrana koja je vidjela u ovom parku da je pao komad mesa s balkona to iskoristila", smatra Modrušan.

Etika i moral ponašanja su pak koja se moraju učiti i na kojima moramo mnogo raditi. "Naš zadatak je da budemo moralni, odnosno da razumijemo da u zajednici u kojoj živimo ne možemo baš bilo ko postupati u skladu s prirodnim zakonom. Dakle, ne smiješ koristiti svoju moć da otmeš", dodaje Modrušan.

U petak se na raskršću na kojem je letio novac srećom našao i autor snimke koji je novčanik i nešto novca kojeg je uspio skupiti vratio vlasniku. "Čovjek me nazvao nakon par minuta, veli da ima moj novčanik. I našli smo se za pet, 10 minuta u jednom kafiću", kazao je Ivica.

Vratili novac nakon objavljene snimke

U subotu i prolaznici na istome raskršću uvjeravaju - novac ne bi zadržali. "Sakupila bi i pokušala naći vlasnika", kazala je Marija. "Pa čovjeku bi to vratio, sigurno. Ili nekoga zvao, ne znam što bi bilo. Ne bih pokupio i nestao, nisam ja taj", dodao je Ivan.

Ta nije bila ni Jasna. Pronašla je i vratila čak 50.000 kuna. Nije dvojila ni sekunde. "Kad smo se sreli jedno tri minute me čovjek držao za ruke, ljubio mi ruke, plakao je on, plakala sam ja", prisjeća se Jasna.

Da je Jasna našla novac - nitko nije ni znao, a svejedno ga je vratila. Junaci događaja u petak u Branimirovoj novac su počeli vraćati tek nakon što je snimka njihova grabeža postala viralna. "Moram samo reći da je prvih 520 kuna vraćeno. Ljudi su se prepoznali valjda na videu i vratili su", otkriva Ivica.

Do zaključenja priloga još je jedna osoba sa snimke najavila da će novac vratiti. Iako je to što su učinili kazneno djelo za koje je predviđena i zatvorska kazna, Ivica kaže da ne misli podizati tužbe.

