Zastupnik Snage Goran Aleksić podnio je kaznenu prijavu protiv banaka koje su osuđene u kolektivnom slučaju franak.

Pravomoćna presuda u slučaju franak glavni je dokaz za pokretanje kaznenoga progona sljedećih banaka i odgovornih osoba u njima: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Addiko Bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., OTP banka d.d. pri čemu je OTP prijavljen i zbog kaznenoga djela Splitske banke d.d. koja je sada uklopljena u OTP banku d.d. i Sberbank d.d.

Goran Aleksić smatra da su banke počinile kazneno djelo udruživanja u oligopol kroz svoju udrugu Hrvatska udruga banaka te su neizravnim dogovaranjem tržišnih uvjeta u razdoblju od 1. 1. 2004. pa do 31. 12. 2008. sustavno ugovarale nepoštene kredite s nepoštenom valutnom klauzulom CHF i nepoštenom kamatnom stopom, čime su negativno utjecale na hrvatske demografske trendove, jer su osiromašene mnogobrojne obitelji čiji su članovi imali ugovorene takve kredite, budući da su tijekom zadnjih 15 godina plaćale nezakonito povećane anuitete u svojim kreditima.

Osiromašeni i građani i država

''Anuiteti koji su plaćani bili su veći od 50% pa sve do 100% od zakonitih anuiteta u pojedinim razdobljima otplate. Zbog osiromašenja svih tih stotina tisuća obitelji pala je njihova kupovna moć, zbog čega je BDP unazad petnaestak godina manji za 15 do 25 milijardi kuna uslijed umanjene kupovne moći oštećenih potrošača, a zbog manjega BDP-a manji je bio i državni proračun 3 do 4 milijarde kuna'', objašnjava zastupnik Snage. Dodaje da su se prijavljene banke prekomjerno bogatile i omogućavale svojim vlasnicima nezakonitu dobit koja se mjeri u desecima milijardi kuna.

Zbog svega opisanoga Aleksić očekuje da će DORH pokrenuti kazneni postupak protiv banaka koje su oštetile hrvatske građane, hrvatsko gospodarstvo i proračun Republike Hrvatske.