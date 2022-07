Zapovjednik Michael Križanec ispričao se u subotu građanima i preuzeo odgovornost za nenajavljeno probijanje zvučnog zida.

Zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) Michael Križanec ispričao se u subotu građanima zbog nenajavljenog probijanja zvučnog zida tijekom probnog leta zrakoplova HRZ-a, poručivši kako je odgovornost za propust na njemu te je pozvao da se taj događaj ne politizira.

Pojasnio je kako je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo u petak i subotu radilo određeno radove na avionima MIG-21 i velikim trudom i zalaganjem svih tehničara, mehaničara i pilota uspjeli su jedan avion dovesti u stanje da ide na probni let. Pokušali su, kazao je, najaviti taj probni let kroz sustav, međutim, došlo je do određenog propusta u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu i najava nije otišla na vrijeme.

"Stoga se ispričavam svima koji su danas bili uznemireni. Visoke su temperature, teško je raditi, molim za razumijevanje i to da smo mi radili i danas i radit ćemo i sve vikende i cijelo ljeto, ako to bude potrebno i to u cilju zaštite hrvatskog neba. Odgovornost je na meni, moji podređeni su napravili propust i odgovornost je apsolutno moja tako da nema potrebe politizirati ovaj događaj", kazao je Križanec popodne novinarima u Zrakoplovnoj bazi Divulje.

Dodao je i kako je "malo razočaran s obzirom da do sada nisu imali takav propust da zaborave najaviti nadzvučni let i nitko nije pitao, a ljude i dalje zanima zašto se događalo tako nešto". Prvi put, kaže, kada su njegovim i propustom njegovih podređenih zaboravili to najaviti "događa se halabuka".

Ja to razumijem, sezona je takva kakva je, vijesti nema baš puno osim vrlo gustog prometa na autocestama, cijena goriva i svega ostalog, ustvrdio je.

"Još jednom iskrena isprika i žaljenje svim građanima grada Zagreba i svih ostalih županija i gradova koji su imali danas ovo iskustvo, ali opet molim za razumijevanje iz razloga što je teritorij takav i ne možemo to nigdje drugdje raditi nego tamo gdje to radimo na način na koji radimo pokušavajući umanjiti svu tu buku i štetu koja se može eventualno javiti ljudima i uznemiriti ih", ustvrdio je.

Stoji, dodao je, na raspolaganju za sva pitanja vezano uz njegovu odgovornost jer "njegovi podređeni nemaju veze s tim, odnosno imaju, ali je on odgovoran za sve njihove propuste".

Ustvrdio je i kako u medijima ima tendencioznih koji su danas prozivali resornog ministra koji nema veze s probijanjem zvučnog zida, a prije nekoliko dana isto su prozivali ministra koji nema veze sa spašavanjem ljudi koji su pali na Braču nego ima vojska i HRZ.

"Nema ni admiral Hranj nego ja. Ako nešto nije jasno, ako nekoga treba prozivati, onda prozivajte mene, nemojte političke borbe i igre voditi preko kičme hrvatske vojske. Ovo je tisućiti put da smo objavili i da ljudi pitaju što je to bilo, ali je prvi put da se dogodilo, a nije bilo najavljeno pa opet ljudi pitaju što je to bilo. Mi smo napravili propust, odgovoran sam ja i priče tu staje", zaključio je Križanec.

Ministar obrane Mario Banožić poručio je ranije danas kako mu je žao što je današnji probni let zrakoplova HRZ-a uznemirio građane Zagreba, istaknuvši da je od Glavnog stožera OS RH i zapovjednika HRZ-a zatražio informaciju zašto o letu javnost nije bila obaviještena. "Od Glavnog stožera OS RH, načelnika admirala Roberta Hranja i zapovjednika HRZ-a brigadnog generala Michaela Križanca zatražio sam hitno izvješće o tome zašto se propust dogodio i tko je za njega odgovoran“, navodi se u izjavi ministra obrane.