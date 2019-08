Veći broj zaposlenika Sunčanog Hvara d.d., najveće hotelske tvrtke na Hvaru, iznenada se razbolio.

Povraćaju i imaju proljev, neki imaju i povišenu temperaturu, a jedna je osoba završila u splitskoj bolnici.

Riječ je o zaposlenicima koji su smješteni u hotelima Bodul i Galeb u Križnoj luci.

"Na hitni prijam počeli su se javljati već u nedjelju, 4. kolovoza, a zatim su dolazili i 5. te 6. kolovoza sa simptomima povraćanja i proljeva, pojedini i s povišenom temperaturom. Zadnji je došao jučer poslijepodne. Bilo ih je ukupno 14. To su oni koji su se javili, no postoji mogućnost da je još radnika bilo s tim simptomima, ali da nisu potražili liječničku pomoć. Izišli smo na teren kako bismo otkrili zbog čega je došlo do ovoga", rekla je dr. Linda Mihojević, spec. epidemiologinja iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Kapacitet u tim hotelima je oko 500 ljudi, a u njima trenutačno nema turista. Epidemiolozi u suradnji sa sanitarnom inspekcijom nadziru oboljele, ostale djelatnike i objekte, no još se ne zna izvor zaraze.

"Sunčani Hvar zapošljava preko 500 sezonskih radnika, od kojih je većina smještena i koristi usluge prehrane u hotelu Bodul. Od navedenog broja samo manji dio radnika imao je navedene tegobe. Također, sve osobe koje su imale navedene tegobe nisu konzumirali hranu u hotelu Bodul. Trenutno smo u suradnji s nadležnim zdravstvenim službama, te će službeni nalaz utvrditi da li se radi o virozi ili o nekom drugom uzroku", rekli su nam iz hotela.

Pacijentica koja je završila u bolnici imala je i druge tegobe.