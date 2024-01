Lujo se smrzavao na cesti, a onda su ga pozvali na toplo u trgovinu: "Fino se naspavao i ugrijao"

Zaposlenice Zare u trgovačkom centru Portanova u Osijeku u trgovinu su uvele psa koji se smrzavao vani na zimi. Ovaj hvalevrijedan čin s javnosti je podijelio Osječki azil.

"Ovo je lik po kojeg smo jučer morale čak u Portanovu, znate gdje nas je dočekao? U Zari. Saznale smo nešto što nismo znale, a to je da je Zara pet friendly i da u nju mogu psi pa su ga cure koje tamo rade odmah uvele da se ugrije, ostavile ga lijep na muškom odjelu da čila i da nas čeka. Došlo mi je, majke mi, da se uopće ne žurimo.

Mogu misliti kakav je to bio nesvakidašnji prizor za ovu zemlju, ovaj grad, da jedan pas leži nasred trgovine i ničim se pretjerano ne uzrujava. Meni je to, taj mali simbol ljudske dobrote, to što su trgovkinje uvele psa u trgovinu dok je vani snijeg i minus, meni je to takav melem na ranu da nemate pojma. Svaka im čast na tome.

Dok neki ne žele nahraniti psa ili mačku ispred svoje kuće 'jer će se onda tu zadržavati', neki odmah napravo što mogu", napisali su na svojem Facebook profilu.

Iz azila su poručili da su psu dali ime Lunjo te rekli da starosti oko godine dana. Dodali su da je je jako drag i ono najvažnije da traži dom.

"Jako je drag i kuler. Nikakvu štetu nije napravio, nije gnjavio ljude, fino se naspavao i ugrijao. Osjećam se kao da smo mi zlikovci u cijeloj priči jer smo ga odveli", napomenuli su iz azila.