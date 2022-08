Od bajkovitog i netaknutog bisera prirode do masovnog kupališta - izvor Cetine ove su godine otkrili brojni turisti. I dok se institucije loptaju čija je nadležnost zaštita izvora pitke vode, građani su odlučili reagirati.

Kako su se građani pobunili istražila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić koja se javila uživo iz Civljana.

Građani su jutros postavili tablu na kojoj piše da je ovdje izvor pitke vode i da kupačima tamo zapravo nije mjesto.

"Mještani mole općinu, županiju, javnu ustanovu za zaštitu prirode i državu da to učine i to sigurno već mjesec dana", izvijestila je reporterka te dodala kako oni kažu da nemaju ingerenciju nad time s obzirom na to da izvor Cetine spada pod Park pridode Dinara, a država još nije odredila gdje će biti sjedište tog parka, odnosno, tko će upravljati njime.

Prvi koji su upozorili na ovaj problem su članovi planinarske udruge Dinaridi, a reporterka je razgovarala s njihovim članom Darkom Gavrićem.

Gavrić kaže kako je prije mjesec dana snimljen video koji se prije nekoliko dana počeo širiti društvenim mrežama.

"Zašto je taj video pušten? Da se vidi kakvo je stanje na izvoru Cetine. Rekao bih da to nije prestrašno i da se može vrlo lako riješiti. Ljudi se kupaju, razgovarao sam s tim ljudima kad smo snimali video. Nisu to nekulturni ljudi, nisu ljudi koji ne razumiju situaciju. Naprosto, oni se kupaju jer nema nikakvih tabla upozorenja da se tu ne smije kupati", kazao je član udruge Dinaridi te kazao kako smatra da je rješenje situacije da od iduće godine na izvoru budu prisutni stražari.

"Bilo bi dobro da su to uniformirane osobe koje dijele letke, brošure, koje daju osnovne informacije o ovom geomorfološkom biseru koji će sigurno, ako već nije, postati planetarno popularan", kazao je te dodao kako je izvor potrebno sačuvati za buduće generacije.

Jurišić je kazala kako su danas na izvoru zatekli 40-ak kupača te pitala tko je krivac za ovu situaciju, a Gavrić kaže kako ne bi tražio krivca jer ga nema.

Bulj mahao čekićem

Svoju tablu na izvoru rijeke stavio je i saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj koji je postavljanje, a zatim i prepirku koja je uslijedila, prenosio na Facebooku.

"Uništivati nešto najsvetije nikada neću dopustiti kao zastupnik", rekao je među ostalim. Oko izvora hodao je sa svojom tablom, a zatim je zabijao čekićem.

Dok je snimao live za Facebook, neki su Bulju dovikivali da koristi situaciju za samopromociju.

"Jeftino sakupljanje političkih bodova", zamjerio mu je jedan mještanin.

Na kraju snimke vidi se i kako se sukobio s jednim mladićem koji ga je zamolio da ga prestane snimati.

"Nije ti ovo ćaćino", ponavljao mu je, a kad ga je ovaj zamolio da ne maše čekićem u rukama, Bulj se razljutio: "Vi ćete p***t i s**t ovdje."

I mladić ga je optužio za politiziranje.

