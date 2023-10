Imaju li umirovljenici šanse za 13. mirovinu? Za Dnevnik Nove TV govori zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina o ovoj temi razgovarao je s Ivom Bulajom, zamjenikom ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

"Trinaesta mirovina jedan je od četiri zahtjeva koje su umirovljeničke udruge uputile Vladi i na koje bi Vlada treba odgovoriti u sljedećih desetak dana", javio je Biočina i dodao kako će u međuvremenu mnogim umirovljenicima će sjesti inflacijski dodatak i to će barem malo i barem privremeno smanjiti taj pritisak inflacije na životni standard.

Kako će ta isplata točno teći i što umirovljenici mogu očekivati, pitao je zamjenika ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Za 602.000 korisnika koji mirovinu primaju preko poslovnih banaka dodaci će biti isplaćeni u ponedjeljak, za 35.000 umirovljenika koji dobivaju mirovine preko Pošte, isplate su počele već danas, kazao je Bulaja.

Što je s umirovljenicima koji su mirovinu ili dio mirovine zaradili u inozemstvu. Imaju li oni pravo na ovaj dodatak, zanimalo je reportera Dnevnika Nove TV.

Bulaja kaže kako je potrebno dostaviti dokaz o visini inozmne mirovine, do 30. studenog, a isplata za te korisnike bit će u prosincu.

Udruge traže i uvođenje 13. mirovine. Ima li šanse da se to dogodi ove godine, pitao je još Biočina.

"Razgovara se. U narednom razdoblju očekujemo nove mirovinske proizvode. Za sada je to jednokratno novčano primanje. Ako dođe do nekog godišnjeg dodatka, ili neke druge vrste prava, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će izvršiti tu zadaću i na vrijeme to isplatiti svojim korisnicima", kazao je Bulaja.

