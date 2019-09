Još malo hrvatskog apsurda - dok država tvrdi kako sve radi da zaustavi odlazak liječnika i poboljša uvjete rada - županije udaraju na liječničku struku. Zakup za prostore Domova zdravlja poskupljuje - cijene negdje doslovno lete u nebo.

Prostor u karlovačkom Domu zdravlja doktorica Snježana Jurčević i njezina kolegica zakup ordinacije opće medicine plaćale su 620 kuna na mjesec. Cijena sada raste na 70 kuna po metru četvornom - stajat će ih vrtoglavih 5600 kuna + PDV. Dom zdravlja napuštaju. "Mi smo našle prostor koji je udaljen 100 metara, a cijena će biti 35 kuna po kvadratu. Cijene gradskog prostra u Karlovcu su 35-50 kuna po kvadratnom metru. Za bilo koju djelatnost, a mislim da je naša djelatnost neusporediva s, recimo, ugostiteljskom ili trgovačkom", navodi dr. Jurčević.

Ovo je još jedan udar na obiteljsku medicinu koja je ionako ugrožena, kažu liječnici. "Nastat će kolaps i u idućih deset godina neće imati tko raditi u obiteljskoj medicini ako se ovako nastavi", smatra dr. Jurčević. Poskupljenja i na jugu Hrvatske, žale se stomatolozi. Dr. Diana Vuić Puljizević, stomatološka ordinacija kazala je: "Sve poskupljuje osim našh usluga, osim naših plaća. Materijal je pošao gore pet puta, a naša plomba je ista cijena, to su neki nesrazmjeri, a sada će najam biti veći".

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji cijene su podijelili na četiri zone, ruralne će imati nešto povoljnije, a najveće su, naravno, one u Dubrovniku. Cijene idu od 2800 do 3600 kuna + PDV. "Županija nas doživljava kao tržišnu strukturu, kao što su restorani i kafići, mi nemamo mogućnost naplate i zarade tako da je nejasna to povećanje cijena najma", smatra dr. Orsat John iz ordinacije opće medicine u Dubrovniku. Promjene imaju temelj u zakonu, pravdaju se u Dubrovniku. "Naravno, svatko ima svoje viđenje, ali mislim da je ovo dosta realna cijena koja je data i da će to vremenom sjesti na svoje mjesto", kazao je Branko Bazdan, ravnatelj Doma zdravlja Dubrovnik.



No u isto vrijeme Primorsko-goranska županija cijene je ostavila na istoj razini za sve, 1000 kuna + PDV. Rezultat je to kontinuiranih razgovora, poručuju iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine. "Ići u uvećanje cijene zakupa po nekakvim tržišnim cijenama u situaciji u kojoj mi ne radimo po tržišnim cijenama nego s popustom od čak 75 % - mislim da bi to dovelo na prosjački štap veliku većinu koncesionara sadašnjih i budućih ordinacija", smatra Leonardo Bressan iz KOHOM-a Primorsko-goranske županije.

Grad, županija, država - u Hrvatskoj je teško dogovoriti zajedničku politiku. A problem nedostatka liječnika s ovakvim odlukama samo se produbljuje.

