Anina želja na samom kraju života bila je da bude što manje bolesnih. Sve ove godine lavina dobrote je veća te su, uz vašu pomoć, mnogi dobili novu nadu za život. Zaklada čini brojna dobra djela, evo koja!

Najveću ovogodišnju donaciju od milijun kuna Zaklada je uplatila KBC-u Rebro za izgradnju novog prostora Odjela dječje onkologije i hematologije.

''Nedostaje za tu konstrukciju 18 milijuna kuna, evo Zaklada je dala taj milijun, očekujem i pomoć hrvatske Vlade koja će se sigurno uključiti u završetak tog projekta tako da će to biti jedan novi, moderni odjel za liječenje hematoloških bolesnika ne samo iz Hrvatske nego i šire. Ako se može ljudski život vrednovati u brojkama, uz nove uvjete koje ćemo dobiti tim odjelom možda ćemo imati tri, četiri spašena života djece više'', istaknuo je ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić.

Zaklada je omogućila i stručno usavršavanje sedmero mladih liječnika u najprestižnijim svjetskim institucijama, nakon čega su se s novostečenim znanjima vratili u Hrvatsku.

''Ljudi su najvažnija stvar u ovom poslu i svakom poslu. Mi neizmjerno cijenimo i novac usmjeren prema gradnji našeg odjela za dječju hematologiju i suradnju materijalnu i nematerijalnu kod organizacije Registra, ali meni je najdraže slanje naših ljudi, naših stručnjaka u inozemstvo kako bi oni bili još bolji'', kazao je Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor.

Zaklada Ana Rukavina sustavno i predano radi na proširenju Hrvatskog registra. Početkom prosinca zabilježeno je više od 60 tisuća potencijalnih darivatelja, a gotovo svi uzorci su tipizirani. Zahvaljujući dobrim ljudima omogućeno je 145 transplantacija i nada za novi život.

''Jedan ljudski život je jako, jako puno. Davatelji iz Banke Ana Rukavina su davali ne samo za naše pacijente, pacijente iz Hrvatske, nego i za pacijente bilo gdje na kugli zemaljskoj kojima je trebala u tom trenutku pomoć, kojima su trebale matične stanice i transplantacija da bi im spasila život.

To je nešto nemjerljivo. Svakako treba pohvaliti sve te naše drage divne ljude koji su nesebično dali dio sebe da bi nekome spasili život. Hvala im'', istaknuo je Ernest Bilić, pročelnik Zavoda za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica.

Posljednje tri transplantacije provedene su u studenom ove godine, od čega je jedna darovanim matičnim stanicama krvi iz pupkovine. Zaklada Ana Rukavina 2020. godine pomogla je nabavkom medicinske opreme pa je u KBC Osijek stigao medicinski hladnjak, a Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević respirator i ultrazvuk.

''To je zapravo naš novi stetoskop, kako bi to rekao jedan moj stariji i iskusniji kolega, to je nešto što mi zaista svakodnevno koristimo i na tome im velika hvala jer svi naši prethodni pokušaji koji su trajali nekoliko godina, da zamijenimo dotrajali i nepodesni aparat, nisu urodili plodom'', napomenuo je Goran Tešović, pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević''.

Zaklada je pomogla i u izdavanju udžbenika ''Dječja i adolescentna psihijatrija'' autora Ivana Begovca i suradnika, a jedan dio je osobito važan roditeljima djece oboljele od hematoloških bolesti. ''Od travnja kad je izašla ta knjiga, ona do danas na digitalnom repozitorijumu Medicinskog fakulteta ima više od 6000 pregleda i više od 3000 downloada od čega je 20 posto izvan Hrvatske, nevjerojatan uspjeh'', ponosan je Begovac.

Nakon potresa na području Banovine Zaklada je uplatila 200.000 kuna u državni proračun za pomoć za obnovu. Upravni odbor Zaklade donio je odluku i o donaciji oko 180 tisuća kuna Dječjem domu Vrbina iz Siska, koji je stradao u potresu te je preseljen na novu adresu. Ta sredstva utrošit će se na unutarnje uređenje kuhinje s pripadajućim uređajima, a ova donacija je osobito emotivno dočekana.

Gospođa Marija Rukavina iznimno je ponosna na sve što je dosad učinjeno, ali naglašava da su za to zaslužni dobri ljudi koji su to omogućili svojim donacijama.

''Jako sam ponosna, evo prije dva tri dana mi je napisala mail gospođa koja je rekla da je njen tata dobio novi život iz Zaklade, iz našeg Registra. Da ima samo tatu, nikog drugog. I rekla je teta Marija, ja sam vam uplatila 20 kuna jer ja više nemam. Hvala vam od srca, e to je ta nagrada, to je ta sreća. Meni je tih 20 kuna veliko kao kuća'', priznaje Anina majka.

Bez vas sve ovo ne bi bilo moguće i stoga vam hvala od srca što podržavate i omogućavate da se Anin san nastavi.

Telefonska linija kojom možete podržati rad Zaklade Ana Rukavina otvorena je od 1. 12. do 31. 12. Pozivom na broj 060 9000 donirate 5 kuna kako biste podržali plemenitu akciju i rad Zaklade.