Član posade o akciji transportiranja srca: "Popeli smo se visoko da izbjegnemo turbulencije..."

Zahvaljujući brzoj akciji hrvatskog ratnog zrakoplovstva i naših liječnika, spašen je život. Helikopterom je iz Splita u Zagreb prevezeno srce za transplantaciju.

Cijela akcija se odvila u subotu poslijepodne kada je helikopter poletio iz Lučkog i prevezao četveročlani transplantacijski tim iz Zagreba u Split. Nakon eksplantacije srca, transplantacijski tim i srce su prevezeni natrag u Zagreb na helidrom KB Dubrava.

Transportirano scre za transplataciju - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Tamo ih je dočekala policijska pratnja pod kojom je organ prevezen u KBC Zagreb gdje je obavljena transplantacija.

"Polijetanje samo iz Splita preko Klisa i ovdje najkraćom rutom. Popeli smo se visoko kako bi izbjegli te turbulencije i u što kraćem vremenu došli za Zagreb i što mirnije i sigurnije. Samo slijetanje u Dubravu je bilo u nekakvih 6:15, nakon toga je medicinski tim odradio svoj dio posla. Otišao u Rebro pod policijskom pratnjom", rekao je pilot i satnik Ivan Burčul.

Transportirano scre za transplataciju - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Fokusiramo se na svoj dio, odradimo ga profesionalno, što sigurnije i to je to. To je na prvom mjestu. Ovdje je fokus i na vemenu, da to odradimo što prije i da bude što kraće u tom prijevozu, da ne potrošimo vrijeme. Osjećaj je prekrasan, znači kad nekom pomažete to je jako lijep osjećaj. Nešto što nas motivira za ovaj posao", dodao je.