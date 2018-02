Srpsko narodno vijeće ponovno pred Vladu - ovaj put Plenkovićevu, čiji je SDSS koalicijski partner, stavlja isti zahtjev. Traže da dio srpskih institucija dobije status manjinske samouprave. Pozivaju se na Erdutski sporazum. No, iz Vlade im stiže odbijenica.

U Srpskom narodnom vijeću na papir su stavili 13 zahtjeva. Najviše prašine diže status manjinske samouprave. Tvrde - nije riječ o teritorijalnoj autonomiji.

''Smatramo da bi priznavanje manjinske samouprave značilo bolju pregovaračku poziciju da bolje i zastupamo svoje interese'', kaže Saša Milošević iz Srpskog narodnog vijeća.

Traže i zapošljavanje Srba u državnim i javnim institucijama, u skladu s Ustavnim zakonom. Stambeno zbrinjavanje onih koji su ostali bez stanarskih prava, hitnu registraciju manjinskih srpskih škola, procesuiranje ratnih zločina nad Srbima, obnovu vodovoda i struju u srpskim selima, ali i nesmetanu službenu upotrebu jezika i pisma.

''Pretpostavljam da je to omogućeno i Hrvatima koji žive primjerice u Srbiji, ali odluke se donose hrvatskim Ustavom i zakonima'', kaže ministar Davor Božinović.

''Hrvatski Ustav je potpuno jasan'', kazao je ministar Goran Marić. A iz Vlade, na naš upit, potpuno su jasni.: ''Operativni programi za nacionalne manjine za razdoblje do 2020., koje je donijela Vlada u suradnji s izabranim predstavnicima manjina, ne predviđaju promjenu pravnog statusa tijela srpskih zajednica.''

U SDP-u smatraju da je Erdutski sporazum mirnom reintegracijom izgubio svrhu. I Most je protiv. ''Uvijek u takvoj situaciji gdje vam glas ovisi o Miloradu Pupovcu, i u ovom trenutku Vrdoljaku, Sauchi i Pupovcu - sasvim je jasno da će krenuti takve trgovine'', kazao je lider Mosta Božo Petrov.

Milorad Pupovac isto je tražio i 2010. Tada je mu je to zamalo omogućila vlada Jadranke Kosor. A spriječio amandman Vesne Pusić, kojem su se poslije priklonili i SDP i HDZ. I danas, Pusić smatra da je ideja problematična.

''Ideja je tu zapravo da se intervenira u teritorijalni ustroj Republike Hrvatske'', kazala je bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić.

Bivša premijerka tvrdi: bila je pod pritiskom SDSS-a. A sada, iz svega iščitava pritisak Aleksandra Vučića, koji je, zbog zakona o braniteljima htio nazvati Milorada Pupovca i tražiti od njega da glasuje protiv. Ali, ipak nije.

''On je ostavio otvorena vrata nagađanju da ako bi on htio reći gospodinu Pupovcu, ali i ostalim zastupnicima manjine da za nešto ne glasaju, onda ne bi glasali, a to bi onda značilo pad Vlade'', objasnila je bivša premijerka Jadranka Kosor.

Na pitanje je li to osnova na kojem će rušiti Vladu, Milošević je rekao: ''Za sada ne. Dapače, ogroman broj tema koje smo spomenuli se nalaze drugim vokabularom u nacionalnom planu za manjine.''

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je prije nekoliko dana ugostila Vučića i bila na Velikoj skupštini Srpskog narodnog vijeća poručuje: svatko ima pravo na zahtjeve. Ali, o njima odlučuju Sabor i Vlada.

