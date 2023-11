Tomašević o odronu na Jakuševcu: "Nije bilo ugroze za zdravlje građana, analiza je to jasno pokazala"

"Analiza neovisnog Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada pokazala je da u razdoblju od 11. do 15. studenog nije došlo do prekoračenja graničnih vrijednosti niti za merkaptane ni za neke druge plinove, za koje je oporba govorila da su prekoračeni. Dakle, to nije točno”, rekao je Tomašević u utorak na redovitoj konferenciji za medije.

O odronu na Jakuševcu, koji se dogodio 11. studenog, čeka se inspekciji nalaz i radi na planu sanacije. Tomašević je rekao i da još uvijek raspolaže s informacijom da u to vrijeme, na tom dijelu odlagališta, nije bilo nikakvih radova te odlaganja otpada.

Opovrgnuo je i optužbe da je do odrona došlo zbog odlaganja biootpada na Jakuševcu, istaknuvši da se biootpad kompostira, a na Jakuševac odlaže miješani komunalni otpad.

Za subvencije javnog prijevoza i komunalnih usluga još 50 milijuna eura

Tomašević je najavio i da će se na dnevnom redu sljedeće sjednice Gradske skupštine, 12. prosinca, naći prijedlog rebalansa gradskog proračuna 2023. te proračun za 2024. godinu.

Rebalansom za 2023. se predviđa izdvajanje dodatnih 50 milijuna kuna koji će ići ZET-u i Zagrebačkom holdingu, jer se subvencioniranjem izbjegla situacija povećanja cijena komunalnih usluga i javnog prijevoza. Na pitanje hoće li onda sljedeće godine doći do povećanja tih cijena, poručio je da će se Gradska uprava truditi da što dulje održi postojeće cijene komunalnih usluga,

Istaknuo je i da je Grad Zagreb, što je vidljivo u proračunu za 2024. godinu, izborio znatno povoljnije uvjete za kredit od Europske investicijske banke u iznosu od 206,9 milijuna eura. Radi se o dugoročnom zajmu Grada Zagreba, s jednom godinom počeka i na ukupno 10 godina. Iz tog kredita koji se planira potrošiti do 2025., Grad će financirati projekte kapitalnih ulaganja, za projekte zelene i digitalne tranzicije grada Zagreba.

“Riječ je o najpovoljnijim kamatama u odnosu na sve druge financijske institucije”, rekao je Tomašević, istaknuvši da će sredstva ići na gradnju škola i vrtića, odnosno projekata kojima će biti odobrena sredstva iz fondova Europske unije, a koja će se morati sufinancirati i gradskim novcem. Nadalje, ulagat će se u solarizaciju krovova javnih ustanova, što je investicija koja nakon određenog vremena ima povrat, istaknuo je Tomašević.

Dio stabala koja su pala u srpanjskoj oluji,ide za ogrjev socijalno ugroženima

Uoči konferencije za medije, gradonačelnik je zajedno s direktorom Zrinjevca Damirom Grgićem te pročelnicom Gradskog ureda za socijalnu skrb najavio početak raspodjela drva za ogrjev ugroženim Zagrepčanima.

Oko 200 obitelji, koji su korisnici zajamčene minimalne naknade u Zagrebu, a griju se na drva, dobit će po 4 kubna metra drva za ogrjev. Drva koja će se dijeliti prikupljena su i obrađena nakon srpanjske oluje u Zagrebu, a Grgić je istaknuo da je riječ o visokokaloričnom drvnom ogrjevu.

“Onima koji se griju na drva, a mi smo zaista s njima u kontaktu, omogućit ćemo dodatnu količinu drva koja će im, vjerujem, pomoći u premošćivanju zime”, rekla je Vidović.