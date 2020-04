U problemima su mnoge zagrebačke škole i vrtići nastradali u potresu, ali i roditelji koji ne žele poslati djecu ni u zgrade koje, prema struci, slove kao sigurne.

Jedan od vrtića koji je dobio zeleno svjetlo građevinske inspekcije je i vrtić Trnoružica, za djecu u jaslicama. Roditelji su u strahu od povratka djece u ovu zgradu. Koliko je nesigurna pokazuje i video anonimnog gledatelja.

Problem je i unutrašnjost Osnovne škole Petra Zrinskog koja je nakon potresa dobila crvenu oznaku. Roditeljima je došao dopis iz škole da donacijama pomognu u obnovi.

"Što je pomalo smiješno, pošto Grad... to jest, ne znamo je li Grad ili država, uglavnom, mislim da bi oni trebali raditi bilo kakve obnove na školi. Netko se za to treba izboriti, da se osiguraju ta sredstva i da dođu do naše škole", smatra roditelj Krsto Dapčević.

Nedostaje radnika za obnovu

Uz ploču Gimnazija Tituša Brezovačkog i poruke opreza. Škola je u potresu pretrpjela veliku štetu. Nedostaje radnika za obnovu pa ona ide polako. Ne zna se kada bi učenici mogli ponovno u svoje klupe.

"Volio bih znati odgovor na to pitanje, ali nadam se da će biti do jeseni spremna. To je samo nada. Ima puno vanjskih faktora o kojima to ovisi, međutim ponašamo se kao da će sve biti u redu", kazao je ravnatelj Damir Jelenski.

"Dobili smo žutu naljepnicu, a ostala je od tada do sada u istom stanju. Nismo dodatno ništa radili osim što smo sanirali dimnjake, koji su prestavljali opasnost", dodao je Jelenski.

Četiri škole imaju crvenu oznaku

Prema podacima Grada Zagreba od 433 vrtića i škola, 25 zbog oštećenja nije za korištenje, a njih četiri - dvije osnovne i dvije srednje imaju crvenu oznaku. "Djeca su naše najveće blago, a obrazovana djeca su budućnost ove zemlje", tvrdi zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Ali na pitanje tko će jamčiti njihovu sigurnost, postoji li neki plan evakuacije u slučaju potresa, gradonačelnik bez konkretnih odgovora.

Odgovore ne dobivaju ni roditelji. Iva Loparić Kontek ima curicu koja ide u OŠ Josipa Jurja Strossmayera. Zgrada je privremeno neuporabljiva pa se roditelji s razlogom pitaju kako će se škola nastaviti.

"Mi smo dobili prošli tjedan e-mail od ravnatelja, odnosno od razrednice da dođemo pokupiti stvari iz ormarića jer škola ide u obnovu. E sad, to je malo kontradikcija. Škola ide u obnovu, dakle djeca kupe svoje stvari iz škole, a na kraju sad opet škole - ima", kazala je Loparić Kontek.

"U ovakvu školu koja nije sigurna, koja ide u obnovu poslati djecu pa to je bedasto", smatra. Kao da im nije dosta virusa, roditelji sa zagrebačkom adresom muku muče i s potresom.

