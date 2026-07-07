Počinje pojačani nadzor na zagrebačkim cestama: Evo tko je policiji na meti i kolike su kazne

Zagrebačka policija u velikoj je akciji nadzora prometa. Sljedeća dva dana pojačano će nadzirati vozače mopeda, bicikala, motocikala, ali i osobnih prijevoznih sredstava poput romobila. O akciji i njezinu provođenju novinarka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak razgovarala je s Ilijom Adžagom, voditeljem poslova za sigurnost cestovnog prometa.

Sara Duvnjak, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

Tijekom dvodnevne akcije policija će posebnu pozornost posvetiti ključnim prometnim prekršajima.

"Fokus Policijske uprave zagrebačke ova je dva dana na vozačima motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava. Kontrolirat ćemo vožnju pod utjecajem alkohola, prekoračenje brzine te jesu li vozila tehnički ispravna i registrirana. Kod motocikala i mopeda posebno ćemo paziti na nepropisno prestrojavanje ili pretjecanje kolone vozila", istaknuo je Adžaga.

Ilija Adžaga, vođa sektora za sigurnost cestovnog prometa Foto: DNEVNIK.hr

Policija u posebnoj akciji nadzora prometa Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje koliko su takvi nadzori zapravo korisni u usporedbi s prošlom godinom te raste li broj nesreća i smrtnih slučajeva, Adžaga objašnjava da statistika pokazuje mješovite trendove.

"Ako uspoređujemo ovu i 2025. godinu, bilježimo blagi porast lakših prometnih nesreća u kojima sudjeluju motocikli, mopedi, bicikli i osobna prijevozna sredstva. S druge strane, imamo smanjenje broja težih prometnih nesreća. Treba uzeti u obzir i da stalno raste broj korisnika osobnih prijevoznih sredstava. Dakle, bilježimo manje težih stradavanja, ali blago povećanje lakših nesreća", navodi Adžaga.

Policija u posebnoj akciji nadzora prometa Foto: DNEVNIK.hr

Kada je riječ o novčanim kaznama, one najčešće ovise o vrsti vozila i težini prekršaja.

"Kao najčešći prekršaj izdvojio bih nenošenje zaštitne kacige. Kazna za taj prekršaj na osobnom prijevoznom sredstvu iznosi 30 eura, dok je za moped ili motocikl ona znatno viša i iznosi 130 eura. Kada govorimo o ozbiljnijim prekršajima, tu je svakako vožnja pod utjecajem alkohola. Kod vozača mopeda i motocikala kazna se kreće od minimalno 90 eura pa sve do maksimalno 2650 eura. Uz novčanu kaznu, u tom slučaju slijedi i zabrana upravljanja motornim vozilom, kao i negativni prekršajni bodovi", upozorava Adžaga.

Policija u posebnoj akciji nadzora prometa Foto: DNEVNIK.hr

Osim uobičajenih provjera, prometna policija na terenu će mjeriti i razinu buke.

"Tako je. Policijski službenici na terenu koristit će uređaje za preliminarno mjerenje buke. Ako taj test pokaže da motorno vozilo proizvodi veću buku od dopuštene, vozač i vozilo bit će upućeni na izvanredni tehnički pregled kako bi se točno utvrdilo kršenje propisa. U tom slučaju vozilo se odmah isključuje iz prometa", zaključio je Adžaga.