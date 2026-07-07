Prljave ulice, pretrpani spremnici i radnici na bolovanju. Gradonačelnik uvjerava: "Vide se iskoraci"

Prljave ulice, pretrpani spremnici za otpad i odbačeni glomazni otpad uz kontejnere prizori su s kojima je Split ušao u srce turističke sezone.

Uz nemar građana, problem je i nedostatak radnika jer je u ovom trenutku i do 25 posto radnika komunalne tvrtke koja prikuplja otpad na bolovanju.



Ovog tjedna održat će se i festival Ultra Europe, koji će djelatnike splitske Čistoće dodatno opteretiti.

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan o problemima u gradskoj Čistoći razgovarao je s gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom.

Ivan Kaštelan, reporter Dnevnika Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

Prvo ga je upitao o bolovanjima 80-90 djelatnika operative.

"To je činjenica. Na Skupštini sam naložio da cijelo vrijeme bude otvoren javni poziv za sve one koji se žele zaposliti u gradskoj Čistoći. Govorimo o uslugama čišćenja koje financira Grad i gdje Grad može dodijeliti poslove drugoj komunalnoj tvrtkiu vlasništvu Grada poput Parkova i Nasada", kazao je Šuta.

Kaštelan je Šuti rekao da je u obilasku grada uočio lokacije koje su zaista prljave te kako su se javili djelatnici koji kažu da tijekom ljeta uopće ne mogu koristiti godišnji odmor.

Splitski problemi s otpadom Foto: DNEVNIK.hr

Splitski problemi s otpadom Foto: DNEVNIK.hr

"Nažalost, takve stvari postoje i toga mi je žao. Koristim priliku da im zahvalim za trud i rad te doprinos koji daju. Iznaći ćemo rješenje, uvjeren sam u to. Što se tiče čišćenja, stvarno su pojačane aktivnosti i napredak se vidi", smatra Šuta.

Kaštelan je Šuti rekao da prethodnu vlast kritzirao zbog istih problema koji se događaju i u njegovu mandatu, poput bolovanja djelatnika.

"Mi govorimo o glomaznom otpadu i stvarima koje smo zatekli. Npr. jahte umjesto da odvoze otpad u ovlaštenika, bacaju ga po splitskim cestama. Postoje i pravne osobe koje čiste stanove pa naplate izbacivanje glomaznog otpada, a onda ga ostave na ulici. Uz postavljanje kamera uvjeren sam da će se rezultati itekako vidjeti", rekao je Šuta.

Na pitanje očekuje li da sugrađani prijavljuju jedni druge, Šuta je odgovorio da očekuje suradnju: "Nama je cilj povećanje stope razdvajanja otpada. Moramo doći do 55 posto, sada smo na 28-29 posto. Mislim da je bitna edukacija."

Splitski problemi s otpadom Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje hoće li čistoća grada patiti zbog festivala Ultra te čišćenja stadiona i njegovih prilaza, Šuta je poručio da se to ne bi smjelo dogoditi.

Kaštelan je konstatirao da je takvih slučajeva bilo ranije. "Ni u jednom trenutku neće patiti. U odnosu na plan i organizaciju to se ne bi smjelo dogoditi. Uvjeren sam da će se to riješiti u najboljem redu. Javni pozivi već su otvoreni, dio ljudi već se zaposlio u Čistoću na javni poziv. Ako su došli novi ljudi, onda smo riješili problem... Iznašli smo rješenje i takvih će rješenja dodatno biti", kazao je Šuta.

Reporter ga je upitao što je s problemima s kojima se suočavaju stanari samog centra grada. "Mislim da se također vide iskoraci i to što rade komunalni redari koji rade do četiri sata ujutro, povećan je broj zaštitara", odgovorio je. Kaštelan je Šutu podsjetio da noćni klubovi rade sve do pet-šest sati. "Vide se iskoraci. Postoje izolirani slučajevi, ali trud na terenu daje rezultate. Uvođenjem mjera nadam se i uvjeren sam da takvih scena više neće biti."