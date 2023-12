Zaštitite se: Dobro pripazite na ove stvari ako niste kod kuće za blagdane

Na području Zagreba dogode se dvije do tri provale na dan. Građani zato s dozom opreza.



"Stanujem u zgradi, kod nas se nije dogodila neka provala. Ostavljam svjetlo, malo se diže, spušta roleta, malo susjedi, pripazimo jedni na druge, dobrosusjedski odnosi i to je to", ispričala je Mirjana iz Zagreba za Dnevnik Nove TV.

Policija zato savjetuje:

Uvijek zaključavajte ulazna vrata

Nemojte tik uz kuću ostavljati predmete koji omogućavaju lakše penjanje

Ako već niste, nadogradite mehaničku zaštitu na vrata i prozore

Ključ od stana ne ostavljajte ispod otirača, u posudama za cvijeće ili u obući

Osoba od povjerenja neka obilazi stan, prazni poštanski sandučić, otvara prozore, diže rolete...

