U Zagrebu je snijeg počeo padati u subotu kasno poslijepodne. U fotogaleriji pogledajte kako izgleda metropola pod snijegom.

Vremenska prognoza za nedjelju kaže oblačno, a u unutrašnjosti sa snijegom uz stvaranje snježnog pokrivača. Na Jadranu kiša, u Dalmaciji i izraženiji pljuskovi, moguće i grmljavina, a na sjevernom će dijelu lokalno biti i snijega nošenog burom, javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U unutrašnjosti Dalmacije popodne i navečer susnježica i snijeg.

Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na većem dijelu Jadrana jaka i olujna, na sjevernom dijelu i orkanska bura, a na južnom uglavnom olujno jugo. Najviša temperatura većinom od 0 do 4, a na Jadranu od 6 Celzijevih stupnjeva na sjevernom do 15 na krajnjem jugu.

Zagreb je u nedjelju ujutro osvanuo prekriven snježnim pokrivačem.

