Zagreb predvodi, a znate li gdje je najmanja prosječna plaća u Hrvatskoj?

Prema podacima servisa MojaPlaća, kojim upravlja tvrtka Alma Career Croatia u čijem je sastavu portal MojPosao, prosječna mjesečna neto plaća s uračunatim dodacima u drugom ovogodišnjem kvartalu u Hrvatskoj iznosila je 1656 eura, što je 8,5 posto više u odnosu na isto razdoblje lani.

Medijalna plaća nešto je niža i iznosi 1532 eura, uz godišnji rast od 8,7 posto.

Prosječna i medijalna plaća po kvartalima Foto: Servis MojaPlaća

Državni zavod za statistiku u utorak je objavio kako je prosječna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za svibanj ove godine iznosila je 1552 eura, što je nominalno više za sedam posto u odnosu na godinu ranije. Tih 1552 eura je 104 eura manje u odnosu na analizu portala MojaPlaća.

Prema jučerašnjem izvješću DZS-a, medijalna neto plaća za svibanj iznosila je 1324 eura, što je 208 eura manje od, doduše kvartalnog, podatka spomenutog portala.

Najviše plaće u IT sektoru

Prema analizi s portala MojaPlaća, najviše plaće i dalje se isplaćuju u IT sektoru, gdje zaposleni u prosjeku zarađuju 1.948 eura, odnosno 18 posto više od hrvatskog prosjeka. Slijedi energetika s prosječnom plaćom od 1787 eura, što je osam posto iznad prosjeka, zatim građevinarstvo i nekretnine s 1774 eura (plus sedam posto), te financije i osiguranje s prosječnih 1737 eura (plus pet posto).

S druge strane, u uslužnim djelatnostima prosječna plaća iznosi 1218 eura, što je 26 posto manje od hrvatskog prosjeka, dok su pomoćna zanimanja na još nižoj razini, s prosječnih 1121 euro, odnosno 32 posto ispod prosjeka.

Ispodprosječne plaće isplaćene su i u obrazovanju i znanosti, gdje prosječna plaća iznosi 1456 eura (-12 posto), poljoprivredi s 1527 eura (osam posto ispod prosjeka), trgovini s 1538 eura (sedam posto ispod prosjeka) te turizmu i ugostiteljstvu, gdje zaposleni u prosjeku zarađuju 1551 euro (minus šest posto).

Najviše prosječne plaće i dalje isplaćuju privatne tvrtke u stranom vlasništvu budući da zaposlenici u njima u prosjeku zarađuju 1811 eura neto, što je devet posto iznad državnog prosjeka.

U tvrtkama u državnom vlasništvu prosječna plaća iznosi 1661 euro i kreće se na razini državnog prosjeka.

Zaposlenici u pretežno domaćim privatnim tvrtkama u prosjeku primaju 1599 eura, odnosno tri posto manje od prosjeka.

Slična su primanja bilježe u javnoj i lokalnoj samoupravi, gdje prosječna plaća iznosi 1601 euro, što je također tri posto ispod državnog prosjeka.

Najniža prosječna primanja imaju zaposleni u najmanjim organizacijama, onima s manje od 10 zaposlenih, gdje prosječna plaća iznosi 1490 eura, odnosno deset posto manje od državnog prosjeka. U tvrtkama s 11 do 19 zaposlenih prosjek raste na 1616 eura, što je dva posto ispod prosjeka.

Plaće prema veličini tvrtke Foto: Servis MojaPlaća

Plaće iznad državnog prosjeka zarađuju se u tvrtkama s 20 i više zaposlenih. U organizacijama s 20 do 49 zaposlenih prosječna plaća iznosi 1686 eura, dva posto više od državnog prosjeka, u onima s 50 do 249 zaposlenih 1719 eura (četiri posto više), dok zaposlenici u tvrtkama s 250 do 999 radnika u prosjeku zarađuju 1734 eura mjesečno (pet posto više). U najvećim sustavima, s više od tisuću zaposlenih, prosječna plaća iznosi 1718 eura, odnosno četiri posto iznad državnog prosjeka.

Plaće u Zagrebu osam posto iznad nacionalnog prosjeka

Najviše prosječne plaće prema analizi portala MojaPlaća bilježe se u Gradu Zagrebu, gdje zaposleni u prosjeku zarađuju 1790 eura, što je osam posto iznad nacionalnog prosjeka, dok su najniže prosječne plaće i dalje u dijelu kontinentalne Hrvatske.

Na začelju je Sisačko-moslavačka županija, s prosječnom plaćom od 1331 eura, odnosno 20 posto ispod nacionalnog prosjeka. Slijede Požeško-slavonska županija gdje su plaće 17 posto ispod prosjeka, Vukovarsko-srijemska županija s prosječnih 1411 eura (15 posto ispod državnog prosjeka), te Ličko-senjska županija u kojoj prosječna plaća iznosi 1415 eura. I ona je 15 posto ispod nacionalnog prosjeka.

Prosječna plaća u Hrvatskoj u drugom kvartalu Foto: Servis MojaPlaća

Prema obrazovnom stupnju, najviša primanja imaju zaposlenici s postdiplomskim studijem ili MBA diplomom, koji u prosjeku zarađuju 2392 eura, odnosno 44 posto više od nacionalnog prosjeka.

Zaposleni s visokom stručnom spremom u prosjeku primaju 1872 eura, što je 13 posto iznad prosjeka, dok radnici sa srednjom stručnom spremom zarađuju prosječno 1450 eura, odnosno 12 posto manje od nacionalnog prosjeka.

Muškarci i dalje zarađuju više

Zaposlenici na početku karijere, s manje od godinu dana iskustva, u prosjeku zarađuju 1339 eura, 19 posto ispod prosjeka, dok oni s jednom do dvije godine iskustva primaju 1415 eura, odnosno 15 posto manje od prosjeka.

S tri do pet godina radnog iskustva plaće se približavaju nacionalnom prosjeku i iznose 1598 eura. Najviša primanja imaju zaposlenici s više od deset godina iskustva, koji u prosjeku zarađuju 1795 eura mjesečno, odnosno osam posto više od prosjeka.

Analiza prema spolu pokazuje da muškarci u prosjeku zarađuju 1767 eura mjesečno, što je sedam posto iznad nacionalnog prosjeka dok žene, s druge strane, u prosjeku primaju 1560 eura, odnosno šest posto manje od prosjeka.