Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić svojim je projektima dodao još jedan - svečano je otvorio moderno groblje za kućne ljubimce. Osim izbora između ukopa i kremiranja, vlasnicima se nude razne urne, pa čak i privjesci u kojima mogu nositi pepeo svojih ljubimaca. Od biorazgradivih do onih s kristalima - ponuda je raznolika, a takve su i cijene.

Za mnoge su četveronožni dlakavci više od ljubimaca - prijatelji i članovi obitelji. Njihov je gubitak za vlasnika težak, no od danas vlasnici imaju priliku ljubimca dostojanstveno ispratiti pa čak i posjetiti njegovo posljednje počivalište.

''Jako sam oduševljena i baš mi je to u interesu da imaju psi svoj grob'', kaže Vesna Kovačić iz Zagreba.

U Dumovcu je otvoreno groblje za kućne ljubimce - Spomengaj. ''Da svojeg kućnog ljubimca s kojim ste proveli određeni broj godina i voljeli da ga dostojanstveno ispratite na onaj svijet'', rekao je Damir Skok, ravnatelj zoološkog vrsta.

''Nudimo različiti spektar usluga od skupnog i pojedinačnog kremiranja do polaganja urne u za to predviđena mjesta, kazete ili zemlju'', rekla je Jasenka Haleuš, voditeljica Spomengaja.

Cijene variraju ovisno o težini ljubimca, vrsti usluge, ali i zahtjevima vlasnika. Ukop stoji 500, a kremiranje 150 kuna. Najjeftiniji lijes stoji 600 kuna, a najjeftinija urna je ona od 55 kuna. Biorazgradive su malo skuplje - od 70 do 200, ali cijene se penju i do 1000 kuna, za one s kristalima.

Spomengaj je smješten tik uz azil za napuštene životinje. ''To je iznimno logično. Vjerujemo da će se nakon krematorija mnogi građani uputiti prema skloništu gdje sklonište čekaju udomljenje, obitelj'', rekao je Luka Oman, iz Prijatelja životinja.

Bio to pas, mačka, zamorac, ptičica... Groblje ima 10.000 mjesta za ukop ili polaganje urni, a mjesta se iznajmljuju s mogućnošću produljenja.

