Hrvatska udruga za odnose s javnošću dodijelila je Zadovoljna akademiji Grand Prix nagradu u kategoriji društveno-odgovornog poslovanja. Ova nagrada dodijeljuje se za najbolji komunikacijski program na području društveno-odgovornog poslovanja u prethodnoj godini.

Sretni smo zbog osvojene nagrade te prije svega čestitam svima zaslužnima za osvojeni Grand Prix. Uz službenu potvrdu važnosti Zadovoljna akademije, posebno nas ponosnima čine polaznice edukacija, čija želja za znanjem i životnim promjenama ne prestaje s položenim ispitom nakon završenih edukacija.

Zahvaljujući stečenom znanju i vještinama dobivaju poslove, potiču promjene u svojoj zajednici i dokazuju da se mnogo toga može mijenjati unatoč raznim životnim izazovima, izjavila je Tihana Korać, urednica portala Zadovoljna.hr, te idejna začetnica projekta Zadovoljna akademije.



Riječ je o iznimno važnom projektu lifestyle portala Zadovoljna.hr koji potiče cjeloživotno učenje, a koji omogućuje ženama diljem Hrvatske te bez obzira na godine usavršavanje znanja i poslovnih vještina kako bi postale što konkurentnije na tržištu rada te ostvarile svoje (potisnute) snove.



Polaznice Zadovoljna akademije dobivaju besplatnu edukaciju za područje u kojem se žele usavršiti, ali i podršku mentora iz redova najuspješnijih hrvatskih stručnjakinja i stručnjaka iz različitih poslovnih područja.



U dvije godine održavanja projekta polaznice su kroz mentorstvo podržali brojni uspješni poduzetnici poput Ane Lisak, direktorice i suvlasnice tvrtke Catering tim Lisak, Ivane Urem Marohnić, vlasnice prve zagrebačke majstorske pekarnice “Korica” te vlasnice slastičarnice “Amélie“ Žakline Troskot .



U ulozi mentorice Zadovoljna akademije našla se i televizijska voditeljica i dizajnerica interijera Mia Kovačić , modna dizajnerica Ogi Antunac , uvažena prevoditeljica Kristina Kruhak , voditeljica digitalnog marketinga Nove TV Maja Blumenšajn i izvršna urednica Netokracije Mia Biberović , kao i poznati frizer Mijo Majhen.



U prvoj sezoni Zadovoljna akademije koja se održavala 2017. godine na natječaj se javilo 3157 žena iz svih dijelova Hrvatske, a odabrano je 15 polaznica koje su završile edukacije s područja poduzetništva, gastronomije, ljepote, dekora i mode, te digitala.



Svaka od polaznica priznala je kako joj je nova edukacija oplemenila život, donijela dodatno samopouzdanje na poslovnom planu, a nekima je promijenila i život iz korijena. Najbolji primjer za potonju tvrdnju je mlada humanitarka Antonia Pejaković koja je zahvaljujući edukaciji Zadovoljna akademiji primljena u stalni radni odnos u udruzi Kolajna ljubavi u kojoj je godinama volontirala.



U drugoj sezoni Zadovoljna akademije broj dodijeljenih edukacija je gotovo udvostručen, a 28 polaznica dobilo je priliku usavršiti svoja znanja u jedanaest hrvatskih gradova te na šest interesnih područja: digital, ljepota, gastro i turizam, moda i dekor, poduzetništvo i strani jezici.



Veseli nas što smo dokazali da postoji velik broj žena širom Hrvatske spremnih u svakoj životnoj dobi sjesti u školske klupe kako bi pomicale granice i pružile primjer svima nama da učenje, upornost i hrabrost na kraju uvijek donose zasluženu nagradu, dodala je Tihana Korać.

Zadovoljna akademija ušla je i u finale prestižne inozemne nagrade "Digiday Media Awards Europe", a stručni žiri prestižne marketinške nagrade "The Drum Marketing Awards" uvrstio je ovaj projekt i u finale kategorije "Brand Development or Extension of the Year".