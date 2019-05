Prikupljanje potpisa sindikalne inicijative "67 je previše" ulazi u samo finale. Potpisi se prikupljaju do ponoći, a sindikati su već sada uvjereni da su uspjeli. Da bi se referendum raspisao, potrebno im je nešto više od 373.000 valjanih potpisa.

Posljednjih 15 dana potpisi su se skupljali od jutra do mraka. Za referendum će biti potrebno 373.586 potpisa.

Jedan od štandova u petak je obišao i premijer Plenković, a njegov razgovor s volonterima Inicijative prenio je na Twitteru GONG. Kažu kako ih je Plenković pitao zašto potpise nisu skupljali prije pet godina. Evo kako je situaciju danas protumačio premijer.

"Ja sam nakon još jednog 12 ili 13-satnog radnog dana išao kupit kruh. Mahnuli su mi, zamolili da pređem cestu, ja sam prešao cestu, pitao sam kako ide, oni su rekli da ide'', opisao je sinoćnji razgovor s volonterima premijer. Pa im je odlučio objasniti kako stoje stvari. ''Pa sam pitao ljude znaju li otkad je 67 u hrvatskom zakonodavstvu, pa ovi koji potpisuju, naravno, ne znaju da je to iz vlade SDP-a, Miranda Mrsića, pa kad se to malo rastumači ima nekih upitnika. Pa onda ja pitam kako nije bilo potpisa prije pet godina, pa na to nema odgovora'', objasnio je Plenković.

Sindikatima je još poručio kako njegova Vlada samo provodi reforme. "Ako bude referendum, imat ćemo raspravu o tome što je dobro ili nije, ali moramo znati da, ako hoćemo reforme, onda ih trebamo odraditi, a ako nećemo treba i to reći", kazao je premijer.

Žele što više potpisa

Sindikati su svoje rekli, a prikupljene potpise prvo moraju pregledati, pa poslati u Sabor. Sabor ih šalje Vladi, ona ih kontrolira, a Ministarstvo uprave podnosi izvješće o tome je li prikupljeno dovoljno valjanih potpisa. U konačnici, na potezu je i Sabor, koji od Ustavnog suda može tražiti ocjenu ustavnosti referendumskog pitanja.

''Mi želimo skupiti i puno više potpisa nego što je potrebno tako da kad izvršitelji vlasti krenu križati te potpise ostanu dovoljno kratkih rukava da mi imamo i više nego dovoljno za sazvati referendum i nakon njihovih križanja'', kazao je Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata. Sever je istaknuo da, za svaki slučaj, žele imati i više od 400.000 potpisa.

Sever kaže da će iz Inicijative najprije sami pregledati sve liste i ukloniti eventualne nevažeće potpise, poučeni prijašnjim prikupljanjima potpisa. ''Ponajprije ćemo mi sami prekontrolirati liste. Mi ovdje nemamo mrtvih duša. Dapače, ako netko pogriješi, tražimo da upisuje sve ispočetka, upravo zbog onoga što se događalo na ovim zadnjim dvjema inicijativama. A povrh toga, doista nam je smanjeno povjerenje nakon ovih dviju inicijativa prije nas i tražit ćemo neki model koji će biti u skladu sa zakonom da možemo nadzirati sve što se događa, a i zbog toga želimo prikupiti toliko potpisa da i ste strane imamo sigurnost. A ljudi i dalje dolaze i potpisuju'', kazao je Sever.

