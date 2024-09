Za vikend toplo i sunčano, a od idućeg tjedna ponovno promjenjivo s kišom: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

U petak će visinska ciklona koja je danima stvarala probleme s prekomjernom količinom oborina, odmicati od naših krajeva u svojoj neuobičajenoj putanji na zapad i jačati iznad Biskajskog zaljeva. Istodobno kod nas će u prizemlju ojačati greben anticiklone.



Još će u petak ujutro i dio prijepodneva mjestimice biti malo kiše i to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te u Dalmaciji gdje će u noći i pred jutro prema južnim dalmatinskim otocima biti i izraženijih pljuskova i grmljavine. Puhat će slab i umjeren sjeveroistočnjak i istočnjak, a na Jadranu umjerena do jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Još ponegdje uz granicu sa Slovenijom i prema jugu može pasti malo kiše. Prema večeri smanjenje naoblake. Vjetar će slabjeti, a najviša temperatura od 21 do 24 stupnja.



U istočnim predjelima djelomice sunčano s više oblaka u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, a temperatura poslijepodne do 24 stupnja.



Na Sjevernom Jadranu djelomice, a poslijepodne i pretežno sunčano, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti više oblaka, a mjestimice i malo kiše. Vjetar u gorju slab do umjeren, a na Jadranu umjerena i jaka bura. Najviša temperatura u gorskom području oko 17, na Jadranu od 22 do 25 stupnjeva.



U Dalmaciji poslijepodne djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku s kojom još može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Bura će malo oslabjeti i na moru prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura od 23 do 26 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti pretežno sunčano i toplije. Ujutro svježe ponegdje s maglom, a uz dnevni razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, može biti i pokojeg pljuska. U ponedjeljak sa zapada porast naoblake, a prema večeri u gorskom području mjestimice kiša.



Na Jadranu sunčano uz slabljenje bure. U ponedjeljak će zapuhati umjereno jugo s kojim će stizati i oblaci, osobito na sjeverni Jadranu gdje će navečer biti i kiše. Danju toplo i vrlo toplo.



Za vikend pretežno sunčano, poslijepodne posvuda i ugodno toplo. Nove oborine potkraj ponedjeljka i osobito u utorak kad se veća količina opet očekuje u Dalmaciji. Čini se da će do sljedećeg vikenda biti promjenjivo povremeno s kišom ili pljuskovima.

