Stiže dobra vijest za sve koji jedva čekaju kupanje: Detalje zna meteorolog Dnevnika Nove TV

Nakon nekoliko vrlo promjenjivih dana, tlak zraka je u petak porastao i nastupila je djelomična stabilizacija ako je uopće možemo tako nazvati jer je bilo lokalnih pljuskova, a u subotu se već atmosfera ponovno destabilizira, tlak zraka će opet padati i stiže još vlage.

Ujutro će još biti sunčano i suho. Lokalno s kratkotrajnom maglom, ponajprije uz Savu. I vjetar će biti slab, pa ćemo sve u svemu imati ugodno jutro, uz 11 do 13 stupnjeva u nizinama, malo svježije u gorju, oko 7, te od 15 do 18 na obali.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti više oblaka nego ujutro, ali i dalje djelomice sunčano. Ipak, s tim oblacima, jako raste mogućnost za pljuskove i grmljavinu, s time da je veća vjerojatnost za njih nakon15 sati, a može ih biti i navečer. Lokalno će biti izraženiji, pa je na snazi žuti meteoalarm. Što se tiče vjetra, puhat će slab sjeveroistočni, uz maksimalnu temperaturu oko 25.



I u Slavoniji, Baranji i Srijemu popodne će biti malo više oblaka nego ujutro, tako da i ovdje može biti lokalnih pljuskova i grmljavine, iako će oni biti rjeđi nego na zapadu. Temperatura će rasti do 26, pa će uz vlagu biti pomalo sparno. Tek će blago olakšavati vjetar koji će puhati slabo do umjereno, s istoka.

U Istri, Primorju i na Kvarneru, u drugom dijelu dana oblačnije, ali i dalje djelomice sunčano. Pri tome, u unutrašnjosti Istre postoji mogućnost za poneki pljusak i grmljavinu. Puhat će slab do umjeren maestral, uz temperaturu od 24 do 26. U Gorskom kotaru i Lici poslijepodne promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje uz kišu, ali i poneki pljusak. Temperatura 21 do 23, a vjetar slab.



U Dalmaciji djelomice sunčano, uz više oblaka nego ujutro, a postoji i mala vjerojatnost za pokoji popodnevni pljusak u unutrašnjosti, osobito na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom. Od sredine dana će zapuhati umjeren maestral, koji će donositi ugodan, svježiji zrak s mora. Dnevna temperatura između 24 i 27.



Temperatura mora je od 19 do 22 Celzijeva stupnja što su već relativno ugodne vrijednosti za kupanje, nekima još ipak pomalo hladno. Najhladnije je u Istri, a najtoplije kod Lošinja, Šibenika i Dubrovnika. No, dobra vijest je da nema Izraženih bura na vidiku, pa očekujemo da će i more biti sve toplije.



I sljedeći dani na kopnu promjenjivi. U nedjelju uz lokalne pljuskove, i oni će biti češći, a lokalno i izraženiji nego sutra. U ponedjeljak su pak izglednija dulja sunčana i suha razdoblja, ali je tad velika vjerojatnost za jutarnju maglu, dok u utorak stiže novo, moguće i jače, pogoršanje.

I na obali promjenjivo, ali ipak uz više sunca i rijeđu kišu nego na kopnu. Lokalnih pljuskova će biti u nedjelju. Zatim će u ponedjeljak na većini obale biti suho - samo u unutrašnjosti Dalmacije uz još pljuskova. Potom u utorak i na obalu stiže jače pogoršanje, uz češću i rasprostranjeniju kišu. Temperatura će biti oko 25, uz slab do umjeren maestral, a u utorak jugo.



Za vikend djelomice sunčano i toplo, s promjenjivom naoblakom, pa lokalno i povremeno uz pljuskove i grmljavinu. Veća vjerojatnost za njih je u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, tamo će biti najčešći, no mogući su i drugdje, osobito u nedjelju kad će biti i izraženiji nego u subotu.

